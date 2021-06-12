11 червня 22:00 Відео
Турція 0
Італія 3
12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Президент УЄФА вже незадоволений Євро-2020: що сталося

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
12 червня, 11:35
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Президенту УЄФА не подобається формат Євро-2020. Турнір вирішили провести в 11 різних країнах, що призвело до труднощів в організації. Чеферін вважає, що до такого експерименту вони повернуться не скоро
Александер Чеферін проти проведення Євро в 11 різних країнах
Александер Чеферін проти проведення Євро в 11 різних країнах / Фото: REUTERS

Президент УЄФА Александер Чеферін незадоволений нинішнім форматом чемпіонату Європи, хоча на турнірі пройшов всього один матч – Італія розгромила Туреччину. Цього року турнір проходить в 11 різних країнах, а разом з пандемією це призвело до величезних труднощів в організації Євро.

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"Я не підтримую цю формулу і не думаю, що ми скоро зробимо це знову", – заявив Чеферін в інтерв'ю Rai Sport.

Тим не менше голова Європейського футболу вважає, що Євро-2020 стане посланням надії у важкий для світу час.

"Ми щасливі. Це послання надії, це світло наприкінці тунелю. Футбол приносить надію людям, і це важливо для нас", – додав Чеферін.

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Незвичайний формат для проведення Євро-2020 був обраний з нагоди 60-річчя з моменту першого чемпіонату Європи. Турнір мав пройти ще минулого літа, але був перенесений через пандемію.

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