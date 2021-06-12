Президент УЄФА вже незадоволений Євро-2020: що сталося

Президенту УЄФА не подобається формат Євро-2020. Турнір вирішили провести в 11 різних країнах, що призвело до труднощів в організації. Чеферін вважає, що до такого експерименту вони повернуться не скоро

Александер Чеферін проти проведення Євро в 11 різних країнах / Фото: REUTERS

Президент УЄФА Александер Чеферін незадоволений нинішнім форматом чемпіонату Європи, хоча на турнірі пройшов всього один матч – Італія розгромила Туреччину. Цього року турнір проходить в 11 різних країнах, а разом з пандемією це призвело до величезних труднощів в організації Євро.

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"Я не підтримую цю формулу і не думаю, що ми скоро зробимо це знову", – заявив Чеферін в інтерв'ю Rai Sport.

Тим не менше голова Європейського футболу вважає, що Євро-2020 стане посланням надії у важкий для світу час.

"Ми щасливі. Це послання надії, це світло наприкінці тунелю. Футбол приносить надію людям, і це важливо для нас", – додав Чеферін.

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Незвичайний формат для проведення Євро-2020 був обраний з нагоди 60-річчя з моменту першого чемпіонату Європи. Турнір мав пройти ще минулого літа, але був перенесений через пандемію.