12 июня 16:00 О матче
Уэльс 1
Швейцария 1
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Турнирная Таблица Команды Сборная Украины Мисс Евро-2021 Бомбардиры Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Прогноз на матч Дания – Финляндия: гостям прочат сухое поражение

Олег Люлька Олег Люлька
12 июня, 17:28
Копировать ссылку
Стартовый поединок группы В европейского футбольного чемпионата начнется в субботу в 19:00. Хозяева – безоговорочные фавориты противостояния в Копенгагене
Болельщики сборной Дании в предвкушении победы
Болельщики сборной Дании в предвкушении победы / Фото: Reuters

В субботу, 12 июня, в стартовом матче группы В на Евро-2020 сыграют Дания и Финляндия. Начало поединка в Копенгагене – в 19:00. Онлайн Дания – Финляндия доступен на нашем сайте.

Дания – Финляндия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Букмекеры FAVBET считают большими фаворитами хозяев поля. Коэффициент на победу Дании – 1.36, на успех Финляндии – 11.50, на ничью – 4.95.

Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш Дании – 72%, выигрыш Финляндии – 8%, ничья – 20%.

При этом аналитики прочат финнам победу с сухим счетом. Наиболее вероятные, по их мнению, результаты – 1:0 и 2:0.

Мисс сборной Финляндии: подарила Лоду богиню

Добавим, что финны – дебютанты чемпионатов Европы. При этом у них актуальна серия из шести матчей без побед и трех поражений кряду от Швейцарии, Швеции и Эстонии.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять