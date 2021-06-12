Уэльс – Швейцария: где и во сколько смотреть матч группы А на Евро-2020 в субботу

Второй поединок финальной части чемпионата Европы стартует в 16:00 по киевскому времени на Олимпийском стадионе в столице Азербайджана

Олимпийский стадион в Баку / Фото: Reuters

Футбольный евротурнир постепенно набирает ход. Сегодня в разных городах состоятся еще три матча. Первый из них запланирован в Баку. На нашем сайте уже стартовал онлайн Уэльс – Швейцария.

Накануне в этом квартете А сборная Италия расправилась в Риме с турками – 3:0. Конкурентам придется догонять горячих подопечных Роберто Манчини. Многие все еще ждут свершений от лучшего бомбардира в истории сборной Уэльса Гарета Бейла. Правда, в последние годы скандальный, но богатый футболист больше сидит на лавке запасных, чем играет.

Напомним, на предыдущем ЧЕ в 2016 году валлийцы добрались до полуфинала. Вашему вниманию – профайл сборной Уэльса.

На украинском телевидении второй матч Евро-2020 покажут сразу три канала: "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямой трансляции – в 15:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Мисс сборной Уэльса: девушка Дефама рекламирует нижнее белье.

Смотрите, как валлийцы уступили французам в контрольном матче: