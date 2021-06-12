11 июня 22:00 Видео
Турция 0
Италия 3
12 июня 16:00 О матче
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00 О матче
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00 О матче
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 О матче
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Уэльс – Швейцария: где и во сколько смотреть матч группы А на Евро-2020 в субботу

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июня, 11:37
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Второй поединок финальной части чемпионата Европы стартует в 16:00 по киевскому времени на Олимпийском стадионе в столице Азербайджана
Олимпийский стадион в Баку
Олимпийский стадион в Баку / Фото: Reuters

Футбольный евротурнир постепенно набирает ход. Сегодня в разных городах состоятся еще три матча. Первый из них запланирован в Баку. На нашем сайте уже стартовал онлайн Уэльс – Швейцария.

Накануне в этом квартете А сборная Италия расправилась в Риме с турками – 3:0. Конкурентам придется догонять горячих подопечных Роберто Манчини. Многие все еще ждут свершений от лучшего бомбардира в истории сборной Уэльса Гарета Бейла. Правда, в последние годы скандальный, но богатый футболист больше сидит на лавке запасных, чем играет.

Напомним, на предыдущем ЧЕ в 2016 году валлийцы добрались до полуфинала. Вашему вниманию – профайл сборной Уэльса.

На украинском телевидении второй матч Евро-2020 покажут сразу три канала: "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямой трансляции – в 15:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Мисс сборной Уэльса: девушка Дефама рекламирует нижнее белье.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Уэльс Уэльс Уэл
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Швейцария Швейцария Шве
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Турция Турция Тур
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

Смотрите, как валлийцы уступили французам в контрольном матче:

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