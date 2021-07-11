11 липня 22:00
Італія --
Англія --
11 липня 03:00
Бразилія 0
Аргентина 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
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Привезіть його додому: Принц Вільям звернувся до збірної Англії перед фіналом Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
11 липня, 19:22
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Герцог Кембриджський побажав удачі збірній Англії в матчі проти Італії і зізнався що не вірить в те, що Англія дісталася до фіналу чемпіонату Європи
Принц Вільям побажав удачі Англії у фіналі Євро-2020
Принц Вільям побажав удачі Англії у фіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

Принц Вільям побажав удачі збірній Англії в фіналі Євро-2020, в якому англійці зустрінуться з Італією. Італія – Англія трансляція є на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

"Гарет, Гаррі і вся збірна Англії! Бажаю вам величезної удачі сьогодні. Це був незабутній виступ, кожен член команди зіграв свою роль. Не вірю, що все це відбувається наяву. Просто хочу побажати вам удачі. Ви берете все найкраще з Англії, а за вами вся країна. Так що привезіть його додому", – сказав герцог Кембриджський.

А перед цим Королева Єлизавета II звернулася до збірної Англії перед фіналом Євро-2020. Її Величність написала своїм підданим лист і згадала 1966 рік.

Англія вперше в історії пробилася до фіналу чемпіонату Європи. Єдина перемога англійської збірної на міжнародному турнірі трапилася в 1966 році, коли англійці перемогли на чемпіонаті світу.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Неділя, 11 липня
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