Привезите его домой: Принц Уильям обратился к сборной Англии перед финалом Евро

Герцог Кембриджский пожелал удачи сборной Англии в матче против Италии и признался что не верит в то, что Англия добралась до финала чемпионата Европы

Принц Уильям пожелал удачи Англии в финале Евро-2020 / Фото: Reuters

Принц Уильям пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020, в котором англичане встретятся с Италией. Италия – Англия трансляция есть на нашем сайте.

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"Гарет, Гарри и вся сборная Англии! Желаю вам огромной удачи сегодня. Это было незабываемое выступление, каждый член команды сыграл свою роль. Не верю, что все это происходит наяву. Просто хочу пожелать вам удачи. Вы берете все лучшее из Англии, а за вами вся страна. Так что принесите его домой", – сказал герцог Кембриджский.

А перед этим Королева Елизавета II обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020. Ее Величество написала своим подданным письмо и вспомнила 1966 год.

Англия впервые в истории пробилась в финал чемпионата Европы. Единственная победа английской сборной на международном турнире случилась ее в 1966 году, когда англичане победили на чемпионате мира.