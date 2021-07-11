11 июля 22:00
Италия --
Англия --
11 июля 03:00
Бразилия 0
Аргентина 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
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Привезите его домой: Принц Уильям обратился к сборной Англии перед финалом Евро

Александр Трикиша Александр Трикиша
11 июля, 19:22
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Герцог Кембриджский пожелал удачи сборной Англии в матче против Италии и признался что не верит в то, что Англия добралась до финала чемпионата Европы
Принц Уильям пожелал удачи Англии в финале Евро-2020
Принц Уильям пожелал удачи Англии в финале Евро-2020 / Фото: Reuters

Принц Уильям пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020, в котором англичане встретятся с Италией. Италия – Англия трансляция есть на нашем сайте.

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

"Гарет, Гарри и вся сборная Англии! Желаю вам огромной удачи сегодня. Это было незабываемое выступление, каждый член команды сыграл свою роль. Не верю, что все это происходит наяву. Просто хочу пожелать вам удачи. Вы берете все лучшее из Англии, а за вами вся страна. Так что принесите его домой", – сказал герцог Кембриджский.

А перед этим Королева Елизавета II обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020. Ее Величество написала своим подданным письмо и вспомнила 1966 год.

Англия впервые в истории пробилась в финал чемпионата Европы. Единственная победа английской сборной на международном турнире случилась ее в 1966 году, когда англичане победили на чемпионате мира.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
22:00
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