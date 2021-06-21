21 червня 19:00 Про матч
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Помаранчевий каток зім'яв дебютанта Євро: Нідерланди виграли всі матчі групи

Олена Павлова Олена Павлова
21 червня, 20:55
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Голландці в Амстердамі розгромили аутсайдера квартету С Північну Македонію. Двічі у воротах суперника розписався Вейналдум, а Депай взяв участь у всіх голах
Збірна Нідерландів легко розібралася з македонцями
Збірна Нідерландів легко розібралася з македонцями / Фото: Reuters

Північна Македонія вперше в історії пробилася на футбольне Євро і була рішуче налаштована там пошуміти. Особливо після березневої перемоги над Німеччиною 2:1. Але в останньому матчі групи програла і третій поєдинок Нідерландам 0:3 і їде додому. Тоді як голландці виправдали всі прогнози і впевнено виграли свій квартет.

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Підопічні Франка де Бура, які достроково вийшли до плей-офф з першого місця, могли дозволити собі зіграти упівсили і піти на деякі експерименти. Однак ігрова перевага Нідерландів все одно була солідною. А македонці за перший тайм не завдали жодного удару в площину воріт.

Мемфіса Депая македонці тримали, як могли
Мемфіса Депая македонці тримали, як могли / Фото: Reuters

У захисті Македонія трималася 23 хвилини, після чого своє слово сказав Мемфіс Депай, який з липня стане гравцем Барселони. Стрімка контратака Нідерландів завершилася пасом уздовж воріт Малена на Депая. І Мемфіс в дотик розібрався з воротарем.

На старті другої половини матчу Нідерланди подвоїли свою перевагу. На 51-й хвилині Депай прорвався до штрафної і прострілив на Війналдума. І досвідченому півзахисникові не склало труднощів переправити м'яч в порожні ворота.

А ще через сім хвилин Вейналдум зробив дубль. І Депай знову практично виявився мимовільним асистентом. Мемфіс пробив з гострого кута, Дмитрієвскі парирував, але 30-річний Жоржиньо Вейналдум встиг добити м'яч в сітку.

Цікаво, що цього матчу суперники чотири рази зіграли між собою в цьому столітті. І зустрічалися вони тільки у відбіркових турнірах до чемпіонату світу. Причому Нідерланди двічі не змогли обіграти андердога в кампанії перед ЧС-2006 – 2:2 і 0:0. Але сьогодні голландці були прекрасні.


фото Reuters

Тепер у 1/8 фіналу "Помаранчеві", які набрали максимальну кількість очок в квартеті, виходять на якусь з третіх команд груп D, E або F.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
3
3
0
0
8
2
6
9
Забиті 8
Пропущені 2
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Австрія Австрія Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
3
Україна Україна Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П

Раніше збірна Нідерландів зробила подарунок легенді македонського футболу. 37-річний капітан Північної Македонії Горан Пандєв був удостоєний від голландців футболки з 122-м номером. Саме стільки матчів Пандєв провів за свою збірну. Гра з Нідерландами стала для нього останньою на міжнародному рівні.

Дивіться перший гол в матчі Нідерландів і Північної Македонії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Понеділок, 21 червня
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