Помаранчевий каток зім'яв дебютанта Євро: Нідерланди виграли всі матчі групи

Голландці в Амстердамі розгромили аутсайдера квартету С Північну Македонію. Двічі у воротах суперника розписався Вейналдум, а Депай взяв участь у всіх голах

Збірна Нідерландів легко розібралася з македонцями / Фото: Reuters

Північна Македонія вперше в історії пробилася на футбольне Євро і була рішуче налаштована там пошуміти. Особливо після березневої перемоги над Німеччиною 2:1. Але в останньому матчі групи програла і третій поєдинок Нідерландам 0:3 і їде додому. Тоді як голландці виправдали всі прогнози і впевнено виграли свій квартет.

Читайте також: Північна Македонія – Нідерланди: відео голів та огляд матчу Євро-2020

Підопічні Франка де Бура, які достроково вийшли до плей-офф з першого місця, могли дозволити собі зіграти упівсили і піти на деякі експерименти. Однак ігрова перевага Нідерландів все одно була солідною. А македонці за перший тайм не завдали жодного удару в площину воріт.

Мемфіса Депая македонці тримали, як могли / Фото: Reuters

У захисті Македонія трималася 23 хвилини, після чого своє слово сказав Мемфіс Депай, який з липня стане гравцем Барселони. Стрімка контратака Нідерландів завершилася пасом уздовж воріт Малена на Депая. І Мемфіс в дотик розібрався з воротарем.

На старті другої половини матчу Нідерланди подвоїли свою перевагу. На 51-й хвилині Депай прорвався до штрафної і прострілив на Війналдума. І досвідченому півзахисникові не склало труднощів переправити м'яч в порожні ворота.

А ще через сім хвилин Вейналдум зробив дубль. І Депай знову практично виявився мимовільним асистентом. Мемфіс пробив з гострого кута, Дмитрієвскі парирував, але 30-річний Жоржиньо Вейналдум встиг добити м'яч в сітку.

Цікаво, що цього матчу суперники чотири рази зіграли між собою в цьому столітті. І зустрічалися вони тільки у відбіркових турнірах до чемпіонату світу. Причому Нідерланди двічі не змогли обіграти андердога в кампанії перед ЧС-2006 – 2:2 і 0:0. Але сьогодні голландці були прекрасні.



фото Reuters

Тепер у 1/8 фіналу "Помаранчеві", які набрали максимальну кількість очок в квартеті, виходять на якусь з третіх команд груп D, E або F.

Раніше збірна Нідерландів зробила подарунок легенді македонського футболу. 37-річний капітан Північної Македонії Горан Пандєв був удостоєний від голландців футболки з 122-м номером. Саме стільки матчів Пандєв провів за свою збірну. Гра з Нідерландами стала для нього останньою на міжнародному рівні.

Дивіться перший гол в матчі Нідерландів і Північної Македонії