Оранжевый каток смял дебютанта Евро: Нидерланды выиграли все матчи группы

Голландцы в Амстердаме разгромили аутсайдера квартета С Северную Македонию. Дважды в воротах соперника расписался Вейналдум, а Депай поучаствовал во всех голах

Сборная Нидерландов легко разобралась с македонцами / Фото: Reuters

Северная Македония впервые в истории пробилась на футбольное Евро и была решительно настроена там пошуметь. Особенно после мартовской победы над Германией 2:1. Но в последнем матче группы проиграла и третий поединок Нидерландам 0:3 и едет домой. Тогда как голландцы оправдали все прогнозы и уверенно выиграли свой квартет.

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Подопечные Франка де Бура, которые досрочно вышли в плей-офф с первого места, могли позволить себе сыграть вполсилы и пойти на некоторые эксперименты. Однако игровое преимущество Нидерландов все равно было солидным. А македонцы за первый тайм не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Мемфиса Депая македонцы держали, как могли / Фото: Reuters

В защите Македония держалась 23 минуты, после чего свое слово сказал Мемфис Депай, который с июля станет игроком Барселоны. Стремительная контратака Нидерландов завершилась пасом вдоль ворот Малена на Депая. И Мемфис в касание разобрался с вратарем.

На старте второй половины матча Нидерланды удвоили свое преимущество. На 51-й минуте Депай прорвался в штрафную и прострелил на Вейналдума. И опытному полузащитнику не составило труда переправить мяч в пустые ворота.

А еще через семь минут Вейналдум сделал дубль. И Депай снова практически оказался невольным ассистентом. Мемфис пробил с острого угла, Дмитриевски парировал, но 30-летний Жоржиньо Вейналдум успел добить мяч в сетку.

Любопытно, что этого матча соперники четыре раза сыграли между собой в этом столетии. И встречались они только в отборочных турнирах чемпионата мира. Причем Нидерланды дважды не смогли обыграть андердога в кампании перед ЧМ-2006 – 2:2 и 0:0. Но сегодня голландцы были великолепны.



Фото Reuters

Теперь в 1/8 финала "Оранжевые", которые набрали максимальное количество очков в квартете, выходят на какую-то из третьих команд групп D, E или F.

Ранее сборная Нидерландов сделала подарок легенде македонского футбола. 37-летний капитан Северной Македонии Горан Пандев был удостоен от голландцев футболки с 122-м номером. Именно столько матчей Пандев провел за свою сборную. Игра с Нидерландами стала для него последней на международном уровне.

Смотрите первый гол в матче Нидерландов и Северной Македонии