21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Оранжевый каток смял дебютанта Евро: Нидерланды выиграли все матчи группы

Елена Павлова Елена Павлова
21 июня, 20:55
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Голландцы в Амстердаме разгромили аутсайдера квартета С Северную Македонию. Дважды в воротах соперника расписался Вейналдум, а Депай поучаствовал во всех голах
Сборная Нидерландов легко разобралась с македонцами
Сборная Нидерландов легко разобралась с македонцами / Фото: Reuters

Северная Македония впервые в истории пробилась на футбольное Евро и была решительно настроена там пошуметь. Особенно после мартовской победы над Германией 2:1. Но в последнем матче группы проиграла и третий поединок Нидерландам 0:3 и едет домой. Тогда как голландцы оправдали все прогнозы и уверенно выиграли свой квартет.

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Подопечные Франка де Бура, которые досрочно вышли в плей-офф с первого места, могли позволить себе сыграть вполсилы и пойти на некоторые эксперименты. Однако игровое преимущество Нидерландов все равно было солидным. А македонцы за первый тайм не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Мемфиса Депая македонцы держали, как могли
Мемфиса Депая македонцы держали, как могли / Фото: Reuters

В защите Македония держалась 23 минуты, после чего свое слово сказал Мемфис Депай, который с июля станет игроком Барселоны. Стремительная контратака Нидерландов завершилась пасом вдоль ворот Малена на Депая. И Мемфис в касание разобрался с вратарем.

На старте второй половины матча Нидерланды удвоили свое преимущество. На 51-й минуте Депай прорвался в штрафную и прострелил на Вейналдума. И опытному полузащитнику не составило труда переправить мяч в пустые ворота.

А еще через семь минут Вейналдум сделал дубль. И Депай снова практически оказался невольным ассистентом. Мемфис пробил с острого угла, Дмитриевски парировал, но 30-летний Жоржиньо Вейналдум успел добить мяч в сетку.

Любопытно, что этого матча соперники четыре раза сыграли между собой в этом столетии. И встречались они только в отборочных турнирах чемпионата мира. Причем Нидерланды дважды не смогли обыграть андердога в кампании перед ЧМ-2006 – 2:2 и 0:0. Но сегодня голландцы были великолепны.


Фото Reuters

Теперь в 1/8 финала "Оранжевые", которые набрали максимальное количество очков в квартете, выходят на какую-то из третьих команд групп D, E или F.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
3
3
0
0
8
2
6
9
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
Австрия Австрия Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В
3
Украина Украина Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П

Ранее сборная Нидерландов сделала подарок легенде македонского футбола. 37-летний капитан Северной Македонии Горан Пандев был удостоен от голландцев футболки с 122-м номером. Именно столько матчей Пандев провел за свою сборную. Игра с Нидерландами стала для него последней на международном уровне.

Смотрите первый гол в матче Нидерландов и Северной Македонии

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
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Вторник, 22 июня
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