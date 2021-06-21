Збірна Нідерландів зробила подарунок легенды македонського футболу

Матч в Амстердамі стане останнім в кар'єрі Горана Пандєва, перед грою футболісти збірної Нідерландів подарували гравцеві помаранчеву футбол з номером 122

Подарунок для Пандєва від збірної Нідерландів / Фото: Twitter

У третьому турі групового етапу Євро-2020 в Амстердамі збірна Нідерландів грає проти Північної Македонії.

Незадовго до початку матчу легендарний гравець македонської команди Горан Пандєв отримав пам'ятний подарунок. 37-річний капітан збірної Північної Македонії був удостоєний від голландців футболки з 122-м номером. Саме стільки матчів Пандєв провів за свою національну команду. Гра з Нідерландами стане для нього останньою на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що сьогодні також в цій групі проходить матч між збірними України та Австрії. Перемога або нічия залишають нашу команду на другому місці в групі. А ось поразка не означає українським футболістам вихід в плей-офф. Потрібно буде чекати закінчення матчів у всіх групах.