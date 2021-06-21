Північна Македонія – Нідерланди: відео голів та огляд матчу Євро-2020

Переможець групи C Нідерланди не збиралися шкодувати в Амстердамі й аутсайдерів чемпіонату македонців, які не набрали жодного очка на турнірі

Мемфіса Депая македонці тримали, як могли / Фото: Reuters

У підсумковому турі групового етапу Євро-2020 в групі С переможець квартету Нідерланди зустрічалися в Амстердамі з його аутсайдером Північної Македонією. Одночасно о 19:00 стартував і другий поєдинок – між збірними України та Австрії. Мультимедійний онлайн Північна Македонія – Нідерланди йде на нашому сайті.

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Підопічні Франка де Бура після двох перемог забезпечили собі перше місце в групі, а ось Північна Македонія втратила всі шанси на вихід у плей-оф. Але все одно була настроєна набрати перші очки на турнірі.

Дивіться огляд першого тайму

Македонці трималися 23 хвилини, після чого своє слово сказав Мемфіс Депай, який з липня стане гравцем Барселони. Блискуча контратака Нідерландів завершилася пасом уздовж воріт Малена на Депая. І Мемфіс у дотик розібрався з воротарем.

А вже на старті другої половини гри Нідерланди подвоїли свою перевагу. Депай прорвався в штрафну і прострілив на Вейналдума. І досвідченому півзахисникові не становило жодних труднощів дотиком переправити м'яч у порожні ворота.

До цього матчу суперники чотири рази зіграли між собою в цьому столітті. Зустрічалися вони тільки у відбіркових турнірах чемпіонату світу. Причому Нідерланди двічі не змогли обіграти андердога в кампанії перед ЧС-2006 – 2:2 і 0:0.

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