21 червня 19:00 Про матч
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Північна Македонія – Нідерланди: відео голів та огляд матчу Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
21 червня, 19:43
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Переможець групи C Нідерланди не збиралися шкодувати в Амстердамі й аутсайдерів чемпіонату македонців, які не набрали жодного очка на турнірі
Мемфіса Депая македонці тримали, як могли
Мемфіса Депая македонці тримали, як могли / Фото: Reuters

У підсумковому турі групового етапу Євро-2020 в групі С переможець квартету Нідерланди зустрічалися в Амстердамі з його аутсайдером Північної Македонією. Одночасно о 19:00 стартував і другий поєдинок – між збірними України та Австрії. Мультимедійний онлайн Північна Македонія – Нідерланди йде на нашому сайті.

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Підопічні Франка де Бура після двох перемог забезпечили собі перше місце в групі, а ось Північна Македонія втратила всі шанси на вихід у плей-оф. Але все одно була настроєна набрати перші очки на турнірі.

Дивіться огляд першого тайму

Македонці трималися 23 хвилини, після чого своє слово сказав Мемфіс Депай, який з липня стане гравцем Барселони. Блискуча контратака Нідерландів завершилася пасом уздовж воріт Малена на Депая. І Мемфіс у дотик розібрався з воротарем.

А вже на старті другої половини гри Нідерланди подвоїли свою перевагу. Депай прорвався в штрафну і прострілив на Вейналдума. І досвідченому півзахисникові не становило жодних труднощів дотиком переправити м'яч у порожні ворота.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
3
3
0
0
8
2
6
9
Забиті 8
Пропущені 2
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Австрія Австрія Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
3
Україна Україна Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П

До цього матчу суперники чотири рази зіграли між собою в цьому столітті. Зустрічалися вони тільки у відбіркових турнірах чемпіонату світу. Причому Нідерланди двічі не змогли обіграти андердога в кампанії перед ЧС-2006 – 2:2 і 0:0.

Дивіться також огляд матчу Нідерландів та Австрії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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Понеділок, 21 червня
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22:00
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22:00
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Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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