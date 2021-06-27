27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
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Євро-2020

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Нідерланди видовищно обіграють Чехію: прогноз коментатора на матч Євро

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
27 червня, 15:15
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У третьому поєдинку плей-оф чемпіонату Європи, який у неділю ввечері пройде в Будапешті, очікується результативна гра
/ Фото: Reuters

Сьогодні відбудуться ще два поєдинки 1/8 фіналу Євро-2020. ми ведемо онлайн Нідерланди – Чехія. Що ж нас чекає в столиці Угорщини?

"Ораньє" в числі трьох команд, що вийшли до плей-оф з 100 відсотками набраних очок. Коли багатьом здавалося, що вони в кризі, підопічні Де Бура демонстрували дуже впевнену гру, хоч і на тлі суперників, які вважалися в порівняно з ними андердогами.

Наша збірна забила в їх ворота два голи (2:3), а ось австрійців і македонців вони обіграли "на суху" (2:0 і 3:0 відповідно). Причому, в останньому турі тренерський штаб провів деяку ротацію. Правда, голландці втратили до кінця Євро Люка де Йонга, але він не був основним. У зустрічі з чехами збірна Нідерландів залишається очевидним фаворитом, хоч матч пройде не в Амстердамі, а в Будапешті.

Дізнайтеся, де і коли дивитися матч 1/8 фіналу Євро Нідерланди – Чехія .

Чехи вийшли в плей-оф з третього місця своєї групи. Вони обіграли Шотландію (2:0), розписали нічию з Хорватією (1:1) і мінімально поступилися Англії (0:1). Крім Патріка Шика поки що за цю команду на турнірі ніхто не забивав. У 11 зустрічах з голландцями перевага на їхньому рахунку – п'ять перемог при трьох поразках і трьох нічиїх. Причому два останніх протистояння – в 2014-м і 2015-м вийшли переможними для чехів.

Прогноз. Голландці пройдуть далі, причому в основний час, хоча дуже легко їм не буде. Очікую, що обидві команди заб'ють і перемогу "ораньє" – 2:1, 3:1 або 3:2.

Букмекери FAVBET явну перевагу віддають Нідерландам, коефіцієнт на їх перемогу – 1.65, на Чехію – 5.80, на нічию – 4.00.

Згадаймо, як нідерландці розгромили македонців:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 27 червня
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19:00
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22:00
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Вівторок, 29 червня
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