Нідерланди видовищно обіграють Чехію: прогноз коментатора на матч Євро

У третьому поєдинку плей-оф чемпіонату Європи, який у неділю ввечері пройде в Будапешті, очікується результативна гра

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Сьогодні відбудуться ще два поєдинки 1/8 фіналу Євро-2020. ми ведемо онлайн Нідерланди – Чехія. Що ж нас чекає в столиці Угорщини?

"Ораньє" в числі трьох команд, що вийшли до плей-оф з 100 відсотками набраних очок. Коли багатьом здавалося, що вони в кризі, підопічні Де Бура демонстрували дуже впевнену гру, хоч і на тлі суперників, які вважалися в порівняно з ними андердогами.

Наша збірна забила в їх ворота два голи (2:3), а ось австрійців і македонців вони обіграли "на суху" (2:0 і 3:0 відповідно). Причому, в останньому турі тренерський штаб провів деяку ротацію. Правда, голландці втратили до кінця Євро Люка де Йонга, але він не був основним. У зустрічі з чехами збірна Нідерландів залишається очевидним фаворитом, хоч матч пройде не в Амстердамі, а в Будапешті.

Дізнайтеся, де і коли дивитися матч 1/8 фіналу Євро Нідерланди – Чехія .

Чехи вийшли в плей-оф з третього місця своєї групи. Вони обіграли Шотландію (2:0), розписали нічию з Хорватією (1:1) і мінімально поступилися Англії (0:1). Крім Патріка Шика поки що за цю команду на турнірі ніхто не забивав. У 11 зустрічах з голландцями перевага на їхньому рахунку – п'ять перемог при трьох поразках і трьох нічиїх. Причому два останніх протистояння – в 2014-м і 2015-м вийшли переможними для чехів.

Прогноз. Голландці пройдуть далі, причому в основний час, хоча дуже легко їм не буде. Очікую, що обидві команди заб'ють і перемогу "ораньє" – 2:1, 3:1 або 3:2.

Букмекери FAVBET явну перевагу віддають Нідерландам, коефіцієнт на їх перемогу – 1.65, на Чехію – 5.80, на нічию – 4.00.

Згадаймо, як нідерландці розгромили македонців: