Нідерланди – Чехія: де й коли дивитися матч 1/8 фіналу Євро

Зустріч одного з фаворитів з міцним середняком відбудеться на повному стадіоні імені Ференца Пушкаша в Будапешті в неділю ввечері

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Сьогодні проходять ще два поєдинки плей-оф чемпіонату Європи. На нашому сайті стартувала онлайн-трансляція Нідерланди – Чехія. Після трьох матчів на домашній арені імені Йохана Кройффа "помаранчеві" переїжджають в Угорщину. Стартовий свисток російського рефері Карасьова пролунає о 19:00.

Підопічні Франка де Бура виграли всі три зустрічі групового етапу. Чехи ж двічі грали на виїзді: перемогли шотландців у Глазго і поступилися англійцям в Лондоні. Ще раз у столиці Шотландії розійшлися нічиєю з хорватами. Тепер освоять ще один новий стадіон. Цікаво, що всі три м'ячі у східноєвропейської команди забив форвард Баєра Патрік Шик, якому на початку турніру розбили ніс.

На українському телебаченні матч Нідерланди – Чехія покажуть обидва профільні канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Пряма трансляція зі стадіону почнеться о 18:50, а перед цим журналісти і експерти висловлять свої думки в студії. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Вашій увазі – розклад і результати всіх матчів Євро-2020.

Згадаймо, як нідерландці починали турнір з українцями: