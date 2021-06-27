27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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Нидерланды зрелищно обыграют Чехию: прогноз комментатора на матч Евро

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
27 июня, 15:15
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В третьем поединке плей-офф чемпионата Европы, который в воскресенье вечером пройдет в Будапеште, ожидается результативная игра
Фанаты Нидерландов
Фанаты Нидерландов / Фото: Reuters

Сегодня состоятся еще два поединка 1/8 финала Евро-2020. Мы ведем онлайн Нидерланды – Чехия. Что же нас ждет в столице Венгрии?

"Оранье" в числе трех команд, вышедших в плей-офф со 100 процентами набранных очков. Когда многим казалось, что они в кризисе, подопечные Де Бура демонстрировали очень уверенную игру, хоть и на фоне соперников, считавшихся в сравнении с ними андердогами.

Наша сборная забила в их ворота два гола (2:3), а вот австрийцев и македонцев они обыграли "на сухую" (2:0 и 3:0 соответственно). Причем, в последнем туре тренерский штаб провел некоторую ротацию. Правда, голландцы лишились до конца Евро Люка де Йонга, но он не был основным. Во встрече с чехами сборная Нидерландов остается очевидным фаворитом, хоть матч пройдет не в Амстердаме, а в Будапеште.

Узнайте, где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро Нидерланды – Чехия.

Чехи вышли в плей-офф с третьего места своей группы. Они обыграли Шотландию (2:0), расписали ничью с Хорватией (1:1) и минимально уступили Англии (0:1). Кроме Патрика Шика пока что за эту команду на турнире никто не забивал. В 11 встречах с голландцами преимущество на их счету – пять побед при трех поражениях и трех ничьих. Причем два последних противостояния – в 2014-м и 2015-м получились победными для чехов.

Прогноз. Голландцы пройдут дальше, причем в основное время, хотя очень легко им не будет. Ожидаю, что обе команды забьют и победу "оранье" – 2:1, 3:1 или 3:2.

Букмекеры FAVBET явное предпочтение отдают Нидерландам, коэффициент на их победу – 1.65, на Чехию – 5.80, на ничью – 4.00.

Вспомним, как нидерландцы разгромили македонцев:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
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Понедельник, 28 июня
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22:00
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Вторник, 29 июня
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