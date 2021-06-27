Нидерланды зрелищно обыграют Чехию: прогноз комментатора на матч Евро

В третьем поединке плей-офф чемпионата Европы, который в воскресенье вечером пройдет в Будапеште, ожидается результативная игра

Фанаты Нидерландов / Фото: Reuters

Сегодня состоятся еще два поединка 1/8 финала Евро-2020. Мы ведем онлайн Нидерланды – Чехия. Что же нас ждет в столице Венгрии?

"Оранье" в числе трех команд, вышедших в плей-офф со 100 процентами набранных очков. Когда многим казалось, что они в кризисе, подопечные Де Бура демонстрировали очень уверенную игру, хоть и на фоне соперников, считавшихся в сравнении с ними андердогами.

Наша сборная забила в их ворота два гола (2:3), а вот австрийцев и македонцев они обыграли "на сухую" (2:0 и 3:0 соответственно). Причем, в последнем туре тренерский штаб провел некоторую ротацию. Правда, голландцы лишились до конца Евро Люка де Йонга, но он не был основным. Во встрече с чехами сборная Нидерландов остается очевидным фаворитом, хоть матч пройдет не в Амстердаме, а в Будапеште.

Узнайте, где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро Нидерланды – Чехия.

Чехи вышли в плей-офф с третьего места своей группы. Они обыграли Шотландию (2:0), расписали ничью с Хорватией (1:1) и минимально уступили Англии (0:1). Кроме Патрика Шика пока что за эту команду на турнире никто не забивал. В 11 встречах с голландцами преимущество на их счету – пять побед при трех поражениях и трех ничьих. Причем два последних противостояния – в 2014-м и 2015-м получились победными для чехов.

Прогноз. Голландцы пройдут дальше, причем в основное время, хотя очень легко им не будет. Ожидаю, что обе команды забьют и победу "оранье" – 2:1, 3:1 или 3:2.

Букмекеры FAVBET явное предпочтение отдают Нидерландам, коэффициент на их победу – 1.65, на Чехию – 5.80, на ничью – 4.00.

Вспомним, как нидерландцы разгромили македонцев: