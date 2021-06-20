Ненудний гороскоп на 20 червня: маневри Раків і переможний настрій Близнят

Приготуйтеся до всіх приємностей, які чекають вас сьогодні, і будьте готові до нових викликів. Дізнайтеся, що вас чекає сьогодні, у нашому гороскопі на 20 червня.
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Як всім достеменно відомо, Овен перебуває під невсипущою увагою Сонця і Марса. Сьогодні, як і попередні дні з 11 червня, надзвичайно актуальне число 7 або 19 – як хто налаштував смартфон або годинник, – це час початку матчів на Євро. Дивіться футбол – враження гарантовані!
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Не дозволяйте емоціям вийти з-під контролю навіть під час перегляду матчів ЧЄ з футболу. Не розказуйте нікому про свої плани на день – вони і так їх знають. Вболіваємо за Уельс разом. Не перестарайтеся з пивом – небезпечно для здоров'я!
БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня
Притаманна Близнятам природна цікавість захистить вас від неприємностей. Сьогоднішній день створить переможний настрій і не дасть вплутатися в ризиковану фінансову операцію.
РАК. 22 червня – 22 липня
Емоційна чутливість допоможе вам без проблем спрогнозувати результати матчів Євро. Некваплива, впевнена хода Раків по життю вже до кінця чемпіонату приведе до емоційного комфорту. Не поспішайте з прийняттям рішень. А прийнявши, не вмикайте задню передачу, маневруйте, дивлячись вперед!
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Сонце, що керує цим знаком, готове спопелити непокірні гриви неслухняним Левам. Не давайте дітям Львів – малолітнім Левенятам – гратися із сірниками! Отримайте всі шанси зберегти свій дім у безпеці!
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Дівам слід бути більш обачними. Відсутність раціонального не замінить присутність емоційного. Завзятість і труд все перетруть – це не для вас. Сьогодні раціонально залишити тільки завзятість. Слухайте свій розум і не пропустіть сьогоднішній матч Італія – Уельс.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Філософське мислення людей, народжених під знаком Терезів, допоможе поміркувати про побачене на ЧЄ з футболу. Абсолютно логічний висновок, що рахунок поєдинків міг би бути й інший, дасть Терезам безтурботну впевненість у своїй правоті. Так тримати!
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
О, Скорпіони, ваш час настав! День для Скорпіонів пройде під гаслом "Я так і знав". Не слухайте чужих порад!
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Вам слід бути обережними з думками, особливо наодинці з собою. Слід пам'ятати, що в цьому випадку ви не найбажаніший співрозмовник. І тоді досягнете гармонії. Маючи під рукою кілька завдань, ви можете збитися з пантелику. Розслабтеся, визначте пріоритети в своїх заняттях і завершите їх якомога швидше. Увечері – Євро!
КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня
Це буде дуже напружений день. Період після обіду може бути дуже неспокійним. Але ввечері знайдіть час і присвятіть його хобі.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Сьогодні стосунки з людьми будуть хаотичні. Приділяйте більше уваги своєму здоров'ю і уникайте перенапруги розуму та тіла. Обов'язково розслабтеся ввечері на перегляді футболу, нервуватися не доведеться – Україна грає завтра.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Сьогодні вас частенько відвідуватимуть думки про втрачений час, непрочитані книги на полиці викличуть нетривіальні роздуми, а стовпчик термометра за вікном, що норовить піднятися до 30, непокоїтиме. Наближаються спекотні дні – як за вікном, так і на Євро!