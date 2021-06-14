Нескучний гороскоп на тиждень: Стрільці візьмуться за зброю, а Овнів буде штормити

Астрологічний і спортивний прогноз на третій тиждень літа-2021 для всіх знаків зодіаку. Не зірвіть голос під час футбольних розбірок і бережіть здоров'я

Відкриття Євро-2020 в Римі / Фото: REUTERS

Готуйтеся! Цього тижня буде багато роботи. Але найбільш старанні і креативні обов'язково будуть винагороджені. До того ж набирає обертів Євро-2020. Бережіть нерви і тримайте себе в формі!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Відомі спортсмени: боксер Володимир Кличко, футболіст Серхіо Рамос і Роналдіньо, шахіст Гаррі Каспаров, стрілок Олена Костевич

Сподіваюся, ви любите американські гірки, тому що злетів і падінь не уникнути. Лише вас будуть кидати на татамі, ви будете підніматися і давати відсіч. Але менше агресії і більше позитиву. Люди люблять Федерера і Надаля за щирість, а ось до Джоковича, незважаючи на 19 "шоломів", такої довіри немає. До речі, саме час змінити роботу. Уроки медитації і йоги допоможуть позбутися від стресу і зміцнити здоров'я. Але легка дієта і зарядка – обов'язкові.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Відомі спортсмени: фристайлист Олександр Абраменко, футболісти Девід Бекхем і Руслан Маліновський

Руслан Малиновський у новій формі збірної України / Фото: Reuters

Досить складний тиждень, як для Угорщини, яка потрапила на Євро в групу смерті з Португалією, Францією та Німеччиною. І вам потрібен хороший план на роботі. Інакше, як ще відібрати очки у чемпіонів світу та Європи? А ось журналістів і письменників може чекати раптовий успіх. Як і одинаків на любовному фронті. А у вільний час сміливіше вставайте на ролики або беріть велосипед.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Відомі спортсмени: лучник Віктор Рубан, багатоборка Наталія Добринська, гімнаст Рустам Шаріпов, футболісти Стівен Джеррард, Сергій Ребров і Георгій Бущан

Георгій Бущан / Фото: Reuters

Гей, королю вечірок! Ви будете часто вибиратися в світло і налагоджувати потрібні зв'язки. І може в майбутньому саме вони допоможуть вам отримати роботу в спортивному клубі або очолити нову промоутерську компанію. Краще заздалегідь зібрати речі, адже вас може очікувати прибуткова ділова поїздка, а на зворотному шляху можна заглянути до Бухаресту на матч збірної України. Їй зараз дуже стане в нагоді підтримка. А веслування зміцнить тіло і допоможе весело провести час.

РАК. 22 червня – 22 липня

Відомі спортсмени: боксери Майк Тайсон і Віталій Кличко, футболісти Ліонель Мессі і Зінедін Зідан, плавець Майкл Фелпс

/ Фото: Getty Images

Ніякої ліні, і тиждень закладе прекрасний фундамент для майбутніх перемог. Вийміть максимум користі – продуктивні тренування, ліцензії, призові, переговори – в загальному, самовіддана боротьба за місце під сонцем. Та й навчання буде дуже до речі. Ніколи не знаєш, що стане в нагоді. Так, нашому скелетоністу Гераскевичу на трасі дуже допомагають знання в математиці та фізиці. Прекрасний час для нарощування сили і витривалості – крос-фіт, біг, плавання.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Відомі спортсмени: тенісист Роджер Федерер, плавчиня Яна Клочкова, гімнастки Анна Безсонова та Лілія Подкопаєва

Роджер Федерер і Рафаель Надаль / Фото: Reuters

Це буде виклик! Але не бійтеся проблем на початку тижня, як Швеція не боїться Іспанію, а молодий Мік Шумахер конкуренції з зірками Формули-1. Повільний темп прогресу може вас засмутити, але продовжуйте працювати з повною самовіддачею, і винагорода не змусить себе чекати. Особливо грошове. Але це не означає, що на вівтар перемог потрібно покласти своє здоров'я. А види спорту вибирайте командні і на повітрі – футбол, волейбол, баскетбол.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Відомі спортсмени: тенісисти Андрій Медведєв і Еліна Світоліна, шаблістка Ольга Харлан, біатлоністка Юлія Джима

Андрій Медведєв / Фото: Федерація тенісу України

Дивіться, не забудьте паспорт, інакше ваша робоча поїздка за кордон накриється мідним тазом. Збираєтеся перейняти досвід в організації Тур де Франс, та й з людьми з оргкомітету Євро було цікаво поспілкуватися. Або шукайте фінансування для свого турніру? Як би там не було, але питання з грошима і позиками повинні вирішуватися на вашу користь. А після повернення варто влаштувати романтичну прогулянку, але бережіть ноги. Освойте вітрильний спорт чи SUP.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Відомі спортсмени: футболісти Андрій Шевченко та Пеле, тенісистка Серена Вільямс, гірськолижниця Ліндсі Вонн і дзюдоїстка Дарина Білодід

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Впрягайтесь! Ця буде продуктивний тиждень. Завдяки характеру ви виконаєте всі завдання. Ваша робота буде надихати. І як тут не згадати, що Андрій Шевченко теж Терези, що обіцяє успіх збірної України. Ваші розумові здібності можуть покращитися, а інтелект у спорті завжди є важливою зброєю. І не тільки в шахах. Всі бояться боксерів, які думають. А на дозвіллі можете зайнятися навіть сноубордингом – в Карпатах знову сніг.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Відомі спортсмени: фігуристка Оксана Баюл, гімнастка Катерина Серебрянська, футболісти Олег Блохін, Дієго Марадона і Луїш Фігу

Робіть, що хочете, але головне – здоров'я. Чи хочете повторити долю данського футболіста Еріксена, який ледь не помер на футбольному полі? Тоді ніяких Олімпіад та чемпіонатів вам точно не бачити! Пілатес, прогулянки на свіжому повітрі, плавання – ось ваші навантаження. В іншому тиждень має бути на вашу користь, якщо займаєтеся улюбленою справою. А зайві обов'язки можуть змусити вас почувати себе зв'язаним. І зустріньтеся, нарешті, з друзями.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Відомі спортсмени: стрибун з жердиною Сергій Бубка, футболіст Олександр Зінченко, стрибунка у висоту Юлія Левченко, тенісистка Моніка Селеш

Ось тут і стане в нагоді ваш спортивний гарт! Вам може бути неприємно працювати з лицемірними колегами, які на словах бажають успіху, а за спиною готові підкласти в шиповки скла, щоб зайняти ваше місце в збірній. Це призведе до сварок і суперечок. Може, саме час навчитися стріляти – з лука і чи пневматичного пістолета? Але ближче до кінця тижня чекайте хороші новини, які можуть змінити ваше життя. Вас запрошують на драфт в Америку?

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Відомі спортсмени: гімнастка Ірина Дерюгіна, баскетболіст Леброн Джеймс, боксери Мохаммед Алі та Олександр Усик

Мохаммед Алі / Фото: Reuters

Ви мріяли побудувати арену, якій будуть заздрити боси "Уемблі" або "Медісон Сквер Гарден"? Або придумали новий бійцівський промоушен? На цьому тижні саме час втілити в життя свої ідеї та плани. Інакше буде пізно. Фізично і розумово ви готові до будь-якої роботи – від тренера з гімнастики до стронгменів. Та й особисте життя нарешті налагодитися – ви будете прощені, щоб там не зробили. А за навантаженням зверніться до східних єдиноборств.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Відомі спортсмени: боксер Василь Ломаченко, баскетболіст Майкл Джордан, футболіст Кріштіану Роналду, хокеїст Вейн Гретцкі

Вам потрібно визначитися зі стратегією на найближчу дистанцію. І краще практичною, що непросто для мрійників Водоліїв. Тому що навантаження на роботі може збільшитися і з'являться незаплановані витрати. Ще б пак! Адже Євро-2020 набирає обертів, створюючи додаткові інтриги і конфлікти. Не думайте про погане. Краще проведіть час з коханими. Ви давно не влаштовували спільні сплави або танці. Або можна замість освоїти бейсбол.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Відомі спортсмени: шахіст Боббі Фішер, гірськолижник Марсель Хіршер, баскетболіст Шакіл О'Ніл, боксер Флойд Мейвезер, біатлоністка Олена Зубрилова

Робота, робота і ще раз робота! Напевно, ви всерйоз вирішили увійти до списку найбагатших людей України або для початку хоча б виграти олімпійське золото. Наберіться терпіння і закрийте всі свої хвости. Але уникайте суперечок з тим, хто має владу. Нікому не приємно заробити вилучення і штраф. А щоб не розгубити свою команду підтримки, більше з нею розмовляйте. Розвійтесь грою в гольф, танцями, добре прочистить мізки цигун.