Нескучний гороскоп на тиждень: Стрільці візьмуться за зброю, а Овнів буде штормити

Готуйтеся! Цього тижня буде багато роботи. Але найбільш старанні і креативні обов'язково будуть винагороджені. До того ж набирає обертів Євро-2020. Бережіть нерви і тримайте себе в формі!
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Відомі спортсмени: боксер Володимир Кличко, футболіст Серхіо Рамос і Роналдіньо, шахіст Гаррі Каспаров, стрілок Олена Костевич
Сподіваюся, ви любите американські гірки, тому що злетів і падінь не уникнути. Лише вас будуть кидати на татамі, ви будете підніматися і давати відсіч. Але менше агресії і більше позитиву. Люди люблять Федерера і Надаля за щирість, а ось до Джоковича, незважаючи на 19 "шоломів", такої довіри немає. До речі, саме час змінити роботу. Уроки медитації і йоги допоможуть позбутися від стресу і зміцнити здоров'я. Але легка дієта і зарядка – обов'язкові.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Відомі спортсмени: фристайлист Олександр Абраменко, футболісти Девід Бекхем і Руслан Маліновський
Досить складний тиждень, як для Угорщини, яка потрапила на Євро в групу смерті з Португалією, Францією та Німеччиною. І вам потрібен хороший план на роботі. Інакше, як ще відібрати очки у чемпіонів світу та Європи? А ось журналістів і письменників може чекати раптовий успіх. Як і одинаків на любовному фронті. А у вільний час сміливіше вставайте на ролики або беріть велосипед.
БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня
Відомі спортсмени: лучник Віктор Рубан, багатоборка Наталія Добринська, гімнаст Рустам Шаріпов, футболісти Стівен Джеррард, Сергій Ребров і Георгій Бущан
Гей, королю вечірок! Ви будете часто вибиратися в світло і налагоджувати потрібні зв'язки. І може в майбутньому саме вони допоможуть вам отримати роботу в спортивному клубі або очолити нову промоутерську компанію. Краще заздалегідь зібрати речі, адже вас може очікувати прибуткова ділова поїздка, а на зворотному шляху можна заглянути до Бухаресту на матч збірної України. Їй зараз дуже стане в нагоді підтримка. А веслування зміцнить тіло і допоможе весело провести час.
РАК. 22 червня – 22 липня
Відомі спортсмени: боксери Майк Тайсон і Віталій Кличко, футболісти Ліонель Мессі і Зінедін Зідан, плавець Майкл Фелпс
Ніякої ліні, і тиждень закладе прекрасний фундамент для майбутніх перемог. Вийміть максимум користі – продуктивні тренування, ліцензії, призові, переговори – в загальному, самовіддана боротьба за місце під сонцем. Та й навчання буде дуже до речі. Ніколи не знаєш, що стане в нагоді. Так, нашому скелетоністу Гераскевичу на трасі дуже допомагають знання в математиці та фізиці. Прекрасний час для нарощування сили і витривалості – крос-фіт, біг, плавання.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Відомі спортсмени: тенісист Роджер Федерер, плавчиня Яна Клочкова, гімнастки Анна Безсонова та Лілія Подкопаєва
Це буде виклик! Але не бійтеся проблем на початку тижня, як Швеція не боїться Іспанію, а молодий Мік Шумахер конкуренції з зірками Формули-1. Повільний темп прогресу може вас засмутити, але продовжуйте працювати з повною самовіддачею, і винагорода не змусить себе чекати. Особливо грошове. Але це не означає, що на вівтар перемог потрібно покласти своє здоров'я. А види спорту вибирайте командні і на повітрі – футбол, волейбол, баскетбол.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Відомі спортсмени: тенісисти Андрій Медведєв і Еліна Світоліна, шаблістка Ольга Харлан, біатлоністка Юлія Джима
Дивіться, не забудьте паспорт, інакше ваша робоча поїздка за кордон накриється мідним тазом. Збираєтеся перейняти досвід в організації Тур де Франс, та й з людьми з оргкомітету Євро було цікаво поспілкуватися. Або шукайте фінансування для свого турніру? Як би там не було, але питання з грошима і позиками повинні вирішуватися на вашу користь. А після повернення варто влаштувати романтичну прогулянку, але бережіть ноги. Освойте вітрильний спорт чи SUP.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Відомі спортсмени: футболісти Андрій Шевченко та Пеле, тенісистка Серена Вільямс, гірськолижниця Ліндсі Вонн і дзюдоїстка Дарина Білодід
Впрягайтесь! Ця буде продуктивний тиждень. Завдяки характеру ви виконаєте всі завдання. Ваша робота буде надихати. І як тут не згадати, що Андрій Шевченко теж Терези, що обіцяє успіх збірної України. Ваші розумові здібності можуть покращитися, а інтелект у спорті завжди є важливою зброєю. І не тільки в шахах. Всі бояться боксерів, які думають. А на дозвіллі можете зайнятися навіть сноубордингом – в Карпатах знову сніг.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Відомі спортсмени: фігуристка Оксана Баюл, гімнастка Катерина Серебрянська, футболісти Олег Блохін, Дієго Марадона і Луїш Фігу
Робіть, що хочете, але головне – здоров'я. Чи хочете повторити долю данського футболіста Еріксена, який ледь не помер на футбольному полі? Тоді ніяких Олімпіад та чемпіонатів вам точно не бачити! Пілатес, прогулянки на свіжому повітрі, плавання – ось ваші навантаження. В іншому тиждень має бути на вашу користь, якщо займаєтеся улюбленою справою. А зайві обов'язки можуть змусити вас почувати себе зв'язаним. І зустріньтеся, нарешті, з друзями.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Відомі спортсмени: стрибун з жердиною Сергій Бубка, футболіст Олександр Зінченко, стрибунка у висоту Юлія Левченко, тенісистка Моніка Селеш
Ось тут і стане в нагоді ваш спортивний гарт! Вам може бути неприємно працювати з лицемірними колегами, які на словах бажають успіху, а за спиною готові підкласти в шиповки скла, щоб зайняти ваше місце в збірній. Це призведе до сварок і суперечок. Може, саме час навчитися стріляти – з лука і чи пневматичного пістолета? Але ближче до кінця тижня чекайте хороші новини, які можуть змінити ваше життя. Вас запрошують на драфт в Америку?
КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня
Відомі спортсмени: гімнастка Ірина Дерюгіна, баскетболіст Леброн Джеймс, боксери Мохаммед Алі та Олександр Усик
Ви мріяли побудувати арену, якій будуть заздрити боси "Уемблі" або "Медісон Сквер Гарден"? Або придумали новий бійцівський промоушен? На цьому тижні саме час втілити в життя свої ідеї та плани. Інакше буде пізно. Фізично і розумово ви готові до будь-якої роботи – від тренера з гімнастики до стронгменів. Та й особисте життя нарешті налагодитися – ви будете прощені, щоб там не зробили. А за навантаженням зверніться до східних єдиноборств.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Відомі спортсмени: боксер Василь Ломаченко, баскетболіст Майкл Джордан, футболіст Кріштіану Роналду, хокеїст Вейн Гретцкі
Вам потрібно визначитися зі стратегією на найближчу дистанцію. І краще практичною, що непросто для мрійників Водоліїв. Тому що навантаження на роботі може збільшитися і з'являться незаплановані витрати. Ще б пак! Адже Євро-2020 набирає обертів, створюючи додаткові інтриги і конфлікти. Не думайте про погане. Краще проведіть час з коханими. Ви давно не влаштовували спільні сплави або танці. Або можна замість освоїти бейсбол.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Відомі спортсмени: шахіст Боббі Фішер, гірськолижник Марсель Хіршер, баскетболіст Шакіл О'Ніл, боксер Флойд Мейвезер, біатлоністка Олена Зубрилова
Робота, робота і ще раз робота! Напевно, ви всерйоз вирішили увійти до списку найбагатших людей України або для початку хоча б виграти олімпійське золото. Наберіться терпіння і закрийте всі свої хвости. Але уникайте суперечок з тим, хто має владу. Нікому не приємно заробити вилучення і штраф. А щоб не розгубити свою команду підтримки, більше з нею розмовляйте. Розвійтесь грою в гольф, танцями, добре прочистить мізки цигун.