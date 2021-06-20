20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Нескучный гороскоп на 20 июня: маневры Раков и победный настрой Близнецов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
20 июня, 15:12
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Астрологический и спортивный прогноз на воскресенье, 20 июня, для всех знаков зодиака. Смотрите футбол – впечатления гарантированы!

Приготовьтесь ко всем вкусностям, которые ждут вас сегодня, и будьте готовы к новым вызовам. Узнайте, что вас ждет сегодня, в нашем гороскопе на 20 июня.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Как всем доподлинно известно, Овен находится под неусыпным вниманием Солнца и Марса. Сегодня, как и предыдущие дни с 11 июня, необычайно актуально число 7 или 19 – как кто настроил смартфон или часы, – это время начала матчей на Евро. Смотрите футбол – впечатления гарантированы!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Не позволяйте эмоциям выйти из-под контроля даже во время просмотра матчей ЧЕ по футболу. Не рассказывайте кому-либо о своих планах на день – они и так их знают. Болеем за Уэльс вместе. Не переусердствуйте с пивом – опасно для здоровья!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Присущее Близнецам природное любопытство оградит вас от неприятностей. Сегодняшний день создаст победный настрой и не позволит ввязаться в рискованную финансовую сделку.

РАК. 22 июня — 22 июля

Эмоциональная чувствительность позволит вам без труда спрогнозировать результаты матчей Евро. Неторопливая, уверенная поступь Раков по жизни уже к концу чемпионата позволит обрести эмоциональный комфорт. Не торопитесь с принятием решений. А приняв, не включайте заднюю передачу, маневрируйте, глядя вперед!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Солнце, что покровительствует этому знаку и управляет им, готово испепелить непокорные гривы непослушным Львам. Не давайте детям Львов – малолетним Львятам – играть со спичками! Получите все шансы сохранить свой дом в безопасности!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Девам надлежит быть более осмотрительными. Отсутствие рационального не заменит присутствие эмоционального. Упорство и труд все перетрут – это не для вас. Сегодня рационально оставить только упорство. Слушайте разум и не пропустите сегодняшний матч Италия – Уэльс.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Философский склад ума людей, рожденных под знаком Весов, позволит поразмышлять об увиденном на ЧЕ по футболу. Совершенно логичный вывод, что счет поединков мог бы быть и иным, даст Весам безмятежную уверенность в своей правоте. Так держать!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

О, Скорпионы, ваш час пробил! День для Скорпионов пройдет под лозунгом "Я так и знал". Не слушайте чужих советов!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Вам следует быть осторожными с мыслями, особенно наедине с собой. Следует помнить, что в этом случае вы не самый желанный собеседник. И тогда обретете гармонию. Имея ряд задач, вы можете сбиться с толку. Расслабьтесь, расставьте приоритеты в своих занятиях и завершите их как можно скорее. Вечером – Евро!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Это будет очень напряженный день. Период после обеда может быть очень беспокойным. Но вечером найдите время и посвятите его хобби.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Сегодня отношения с людьми будут хаотичными. Уделяйте больше внимания своему здоровью и избегайте перенапряжения ума и тела. Обязательно расслабьтесь вечером на просмотре футбола, нервничать не придется – Украина играет завтра.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Сегодня вас частенько будут посещать мысли о потерянном времени, непрочитанные книги на полке вызовут нетривиальные размышления, а столбик термометра за окном, норовящий устремиться к 30, – тревогу. Приближаются жаркие дни – как за окном, так и на Евро!

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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22:00
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