Нескучный гороскоп на 20 июня: маневры Раков и победный настрой Близнецов

Астрологический и спортивный прогноз на воскресенье, 20 июня, для всех знаков зодиака. Смотрите футбол – впечатления гарантированы!

Приготовьтесь ко всем вкусностям, которые ждут вас сегодня, и будьте готовы к новым вызовам. Узнайте, что вас ждет сегодня, в нашем гороскопе на 20 июня.

Читайте также: Нескучный гороскоп на неделю 14-20 июня

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Как всем доподлинно известно, Овен находится под неусыпным вниманием Солнца и Марса. Сегодня, как и предыдущие дни с 11 июня, необычайно актуально число 7 или 19 – как кто настроил смартфон или часы, – это время начала матчей на Евро. Смотрите футбол – впечатления гарантированы!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Не позволяйте эмоциям выйти из-под контроля даже во время просмотра матчей ЧЕ по футболу. Не рассказывайте кому-либо о своих планах на день – они и так их знают. Болеем за Уэльс вместе. Не переусердствуйте с пивом – опасно для здоровья!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Присущее Близнецам природное любопытство оградит вас от неприятностей. Сегодняшний день создаст победный настрой и не позволит ввязаться в рискованную финансовую сделку.

РАК. 22 июня — 22 июля

Эмоциональная чувствительность позволит вам без труда спрогнозировать результаты матчей Евро. Неторопливая, уверенная поступь Раков по жизни уже к концу чемпионата позволит обрести эмоциональный комфорт. Не торопитесь с принятием решений. А приняв, не включайте заднюю передачу, маневрируйте, глядя вперед!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Солнце, что покровительствует этому знаку и управляет им, готово испепелить непокорные гривы непослушным Львам. Не давайте детям Львов – малолетним Львятам – играть со спичками! Получите все шансы сохранить свой дом в безопасности!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Девам надлежит быть более осмотрительными. Отсутствие рационального не заменит присутствие эмоционального. Упорство и труд все перетрут – это не для вас. Сегодня рационально оставить только упорство. Слушайте разум и не пропустите сегодняшний матч Италия – Уэльс.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Философский склад ума людей, рожденных под знаком Весов, позволит поразмышлять об увиденном на ЧЕ по футболу. Совершенно логичный вывод, что счет поединков мог бы быть и иным, даст Весам безмятежную уверенность в своей правоте. Так держать!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

О, Скорпионы, ваш час пробил! День для Скорпионов пройдет под лозунгом "Я так и знал". Не слушайте чужих советов!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Вам следует быть осторожными с мыслями, особенно наедине с собой. Следует помнить, что в этом случае вы не самый желанный собеседник. И тогда обретете гармонию. Имея ряд задач, вы можете сбиться с толку. Расслабьтесь, расставьте приоритеты в своих занятиях и завершите их как можно скорее. Вечером – Евро!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Это будет очень напряженный день. Период после обеда может быть очень беспокойным. Но вечером найдите время и посвятите его хобби.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Сегодня отношения с людьми будут хаотичными. Уделяйте больше внимания своему здоровью и избегайте перенапряжения ума и тела. Обязательно расслабьтесь вечером на просмотре футбола, нервничать не придется – Украина играет завтра.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Сегодня вас частенько будут посещать мысли о потерянном времени, непрочитанные книги на полке вызовут нетривиальные размышления, а столбик термометра за окном, норовящий устремиться к 30, – тревогу. Приближаются жаркие дни – как за окном, так и на Евро!