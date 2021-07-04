Німецький арбітр позбавив двох українців дебюту на Євро-2020

Фінальний свисток Фелікса Бриха, який пролунав відразу ж після закінчення 90 хвилин матчу, не дав дебютувати на чемпіонаті Європи Олександру Тимчику та Георгію Судакову

Колаж - Сьогодні. Фото - Reuters

Головний арбітр матчу 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія 0:4 Фелікс Брих вирішив не додавати час до другого тайму. Німецький рефері дав фінальний свисток відразу після закінчення 90 хвилин.

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Через це українці не змогли зробити потрійну заміну. Андрій Шевченко не встиг випустити на поле Олександра Тимчика, Артема Довбика і Георгія Судакова, які стояли біля бровки в очікуванні виходу на газон. Для Тимчика та Судакова це міг бути дебют на Євро.

Нагадаємо, Україна вперше так крупно програла на чемпіонатах Європи, де за весь час незалежності провела 11 матчів.

У півфіналах Євро-2020 на лондонському стадіоні "Вемблі" зіграють Італія – Іспанія (6 липня) і Англія – Данія (7 липня). Фінал відбудеться на тій же арені 11 липня.

Огляд матчу Україна – Англія (0:4)