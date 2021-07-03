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Спасибі, тренере! Україна з гордо піднятою головою залишає Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
3 липня, 23:46
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Збірна України програла Англії в чвертьфіналі Євро-2020, але давайте підтримаємо наших футболістів – вони подарували нам місяць свята

Останній раз такий підйом футбольна Україна переживала в 2006 році. Тоді ми дійшли до чвертьфіналу чемпіонату світу. З Шевою.

Через 15 років Україна грала в чвертьфіналі чемпіонату Європи. З Андрієм Миколайовичем.

У футболі це рідкісне явище, коли крутий гравець ставав крутим тренером. Він став ним...

Спочатку над Шевченком насміхалися, критикували, ненавиділи. Напевно, були причини. Його поява в тренерському штабі збірної України перед Євро-2016 сприймалося неоднозначно. Як і призначення потім головним тренером – абсолютно без досвіду.

Але Шевченко звик до труднощів, звик долати перешкоди. Всю кар'єру його били по ногах, вибивали зуби, ламали ніс. Не зламали...

Не зламали критикани і тренерські починання. Так, ми не потрапили на ЧС-2018. Але не дуже й хотілося туди їхати.

А далі були лише успіхи. Перемога в своєму дивізіоні Ліги націй, впевнений вихід на Євро-2020. Перемога і нічия з чинним чемпіоном Європи Португалією, нічия з чемпіоном світу Францією, перемога над Іспанією... Давно ми таких скальпів не знімали. Але навіть не результат радував. А атмосфера. Так, та сама. Особлива. Коли футболісти із задоволенням їхали в збірну, із задоволенням працювали. Слухали тренерів, вчилися, розвивалися. Спілкувалися з уболівальниками і дякували за підтримку. Спільне з фанами "У-КРА-Ї-НА!" – це мурашки по шкірі.

Шевченко об'єднав країну, зробив величезною фан-зоною – від Луганська до Ужгорода, від Києва до Севастополя. Ми знову пишаємося нашою збірною. Ми знову пишаємося нашим футболом. Спасибі, тренере!

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
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0:4
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