Гудбай, Євро! Англійці розстріляли Україну головою і видали квиток додому

Команда Андрія Шевченка програла у 1/4 фіналу в Римі збірній Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи, пропустивши тричі в другому таймі

Гаррі Магуайр забиває у ворота України / Фото: Reuters

Дива не сталося. У 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України розгромно поступилася Англії – 0:4 і закінчує виступ на цьому історичному чемпіонаті. Хоч перший тайм команда Шевченка провела на рівних.

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У порівнянні з поєдинком зі Швецією у 1/8 фіналу (2:1) Андрій Шевченко зробив одну заміну – замість Тараса Степаненка вийшов Віталій Миколенко. Знов не з'явився в старті Руслан Малиновський. І як же цих гравців не вистачало на полі.

До матчу з Англією збірна України пропускала у всіх 10 матчах в своїй історії на чемпіонатах Європи. І не змогла утримати ворота на замку в поєдинку з британцями. "Три леви" забили вже на четвертій хвилині. Так рано на Євро-2020 українці не пропускали. Гаррі Кейн прослизнув в нашу штрафну і пробив повз Бущана.

Збірна Англії за чотири попередні зустрічі чемпіонату жодного разу не пропустила. Але її оборону не можна було назвати ідеальною. Принайні, у першому таймі. На 17-й хвилині Яремчук небезпечно пробив низом, але англійців виручив воротар.

На 33-й хвилині дуже небезпечний дальній удар Райса ледь не дозволив британцям подвоїти рахунок, але відреагував Бущан. А на 35-й хвилині Кривцов не зміг продовжити матч і покинув поле, сильно кульгаючи. І було певною несподіванкою, що замість захисника вийшов вінгер Циганков.

Травма Сергія Кривцова / Фото: Reuters

У час, що залишився до перерви, Україна створювала моменти біля воріт суперника, але відігратися не змогла. Хоча, якщо глянути на статистику, тайм вийшов досить рівним. Обидві команди завдали по воротах по 5 ударів, українці один раз потрапили в створ, англійці – два. Британці трохи більше володіли м'ячем – 52% проти 48%. Але Україна вела за кутовими – 2:0.

До цього матчу на Євро-2020 збірна Англії не забивала зі стандартів. Але зробила це вже на першій хвилині другого тайму. Після подачі зі штрафного верхову боротьбу виграв Гаррі Магуайр – 2:0. Ось тут українцям вже сильно не вистачало ще одного гравця оборони.

І поки Україна приходила в себе і розкрилася, відволікшись на атаку, англійці довели справу до розгрому. На 50-й хвилині "синьо-жовті" пропустили контратаку, яку ударом головою завершив Кейн, зробивши дубль – 3:0. Це був психологічний нокдаун.

А добив українську команду на 63-й хвилині Джордан Хендерсон. І знову-таки після стандарту. Після подачі кутового англієць головою пробив у дальній кут – 4:0. Це найбільший програш українців на Євро. А Англія – перша команда в історії чемпіонатів, яка забила три м'ячі в одному матчі головою.

Треба віддати належне нашим футболістам, які до останнього не опускали рук в надії на гол престижу або навіть два. Був момент, коли занадто далеко вийшов з воріт Пікфорд, але ніхто з наших футболістів його не перекинув.

Україна їде додому, але лаяти її все-таки не варто. На цьому непередбачуваному Євро в епоху пандемії, після низки травм вони переписали історію і дісталися до чвертьфіналу.

УКРАЇНА – АНГЛІЯ – 0:4

Голи: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 46

Україна: Бущан, Кривцов (Циганков, 35), Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарний, Миколенко, Зінченко, Караваєв, Матвієнко.

Англія: Пікфорд, Уокер, Шоу (Тріпп'єр, 65), Райс (Хендерсон, 57), Стоунз, Магуайр, Кейн (Келверт-Льюин, 73), Стерлінг (Рашфорд, 65), Філліпс (Беллінгем, 65), Санчо, Маунт.

У півфіналі турніру Англія зіграє 7 липня в Лондоні проти Данії. Фінальний поєдинок теж відбудеться на "Уемблі".

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