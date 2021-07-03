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Україна 0
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Італія --
Іспанія --
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Англія --
Данія --
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Гудбай, Євро! Англійці розстріляли Україну головою і видали квиток додому

Олена Павлова Олена Павлова
3 липня, 23:53
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Команда Андрія Шевченка програла у 1/4 фіналу в Римі збірній Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи, пропустивши тричі в другому таймі
Гаррі Магуайр забиває у ворота України
Гаррі Магуайр забиває у ворота України / Фото: Reuters

Дива не сталося. У 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України розгромно поступилася Англії – 0:4 і закінчує виступ на цьому історичному чемпіонаті. Хоч перший тайм команда Шевченка провела на рівних.

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У порівнянні з поєдинком зі Швецією у 1/8 фіналу (2:1) Андрій Шевченко зробив одну заміну – замість Тараса Степаненка вийшов Віталій Миколенко. Знов не з'явився в старті Руслан Малиновський. І як же цих гравців не вистачало на полі.

До матчу з Англією збірна України пропускала у всіх 10 матчах в своїй історії на чемпіонатах Європи. І не змогла утримати ворота на замку в поєдинку з британцями. "Три леви" забили вже на четвертій хвилині. Так рано на Євро-2020 українці не пропускали. Гаррі Кейн прослизнув в нашу штрафну і пробив повз Бущана.

Збірна Англії за чотири попередні зустрічі чемпіонату жодного разу не пропустила. Але її оборону не можна було назвати ідеальною. Принайні, у першому таймі. На 17-й хвилині Яремчук небезпечно пробив низом, але англійців виручив воротар.

На 33-й хвилині дуже небезпечний дальній удар Райса ледь не дозволив британцям подвоїти рахунок, але відреагував Бущан. А на 35-й хвилині Кривцов не зміг продовжити матч і покинув поле, сильно кульгаючи. І було певною несподіванкою, що замість захисника вийшов вінгер Циганков.

Травма Сергія Кривцова
Травма Сергія Кривцова / Фото: Reuters

У час, що залишився до перерви, Україна створювала моменти біля воріт суперника, але відігратися не змогла. Хоча, якщо глянути на статистику, тайм вийшов досить рівним. Обидві команди завдали по воротах по 5 ударів, українці один раз потрапили в створ, англійці – два. Британці трохи більше володіли м'ячем – 52% проти 48%. Але Україна вела за кутовими – 2:0.

До цього матчу на Євро-2020 збірна Англії не забивала зі стандартів. Але зробила це вже на першій хвилині другого тайму. Після подачі зі штрафного верхову боротьбу виграв Гаррі Магуайр – 2:0. Ось тут українцям вже сильно не вистачало ще одного гравця оборони.

І поки Україна приходила в себе і розкрилася, відволікшись на атаку, англійці довели справу до розгрому. На 50-й хвилині "синьо-жовті" пропустили контратаку, яку ударом головою завершив Кейн, зробивши дубль – 3:0. Це був психологічний нокдаун.

А добив українську команду на 63-й хвилині Джордан Хендерсон. І знову-таки після стандарту. Після подачі кутового англієць головою пробив у дальній кут – 4:0. Це найбільший програш українців на Євро. А Англія – перша команда в історії чемпіонатів, яка забила три м'ячі в одному матчі головою.

Треба віддати належне нашим футболістам, які до останнього не опускали рук в надії на гол престижу або навіть два. Був момент, коли занадто далеко вийшов з воріт Пікфорд, але ніхто з наших футболістів його не перекинув.

Україна їде додому, але лаяти її все-таки не варто. На цьому непередбачуваному Євро в епоху пандемії, після низки травм вони переписали історію і дісталися до чвертьфіналу.

УКРАЇНА – АНГЛІЯ – 0:4
Голи: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 46
Україна: Бущан, Кривцов (Циганков, 35), Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарний, Миколенко, Зінченко, Караваєв, Матвієнко.
Англія: Пікфорд, Уокер, Шоу (Тріпп'єр, 65), Райс (Хендерсон, 57), Стоунз, Магуайр, Кейн (Келверт-Льюин, 73), Стерлінг (Рашфорд, 65), Філліпс (Беллінгем, 65), Санчо, Маунт.

У півфіналі турніру Англія зіграє 7 липня в Лондоні проти Данії. Фінальний поєдинок теж відбудеться на "Уемблі".

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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