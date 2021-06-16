Мертва команда: гра збірної Росії не вразила ексзірку чемпіонату Росії

Іржі Ярошик висловив свою думку про матч Фінляндія – Росія на Євро-2020. Колишній чеський футболіст не став лукавити і розкритикував команду Черчесова

Іржи Ярошик критикує збірну Росії / Фото: Reuters

Колишній гравець московського ЦСКА Іржі Ярошик далеко не в захваті від гри збірної Росії в матчі проти Фінляндії на Євро-2020. Росія здобула мінімальну перемогу завдяки голу перед перервою.

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"В останні 30 хвилин я не отримав жодних емоцій від гри. Нічого там не було, я не бачив ніякого футболу. Мені здавалося, що ніхто не хоче з м'ячем грати. Не було руху на отримання м'яча. Очікував трохи іншу гру. Поки Росія виглядає не дуже. Я б сказав – мертва команда", – сказав Ярошик, якого цитує СЕ.

Раніше ми писали, що Фінляндія підтримала Еріксена після зупинки серця, Росія – ні. Фінські футболісти вийшли на матч проти Росії у футболках з написом на підтримку Крістіана Еріксена, котрий пережив зупинку серця в попередньому матчі на Євро.