"Ментально готові, а на скільки фізично – покаже гра": Як Україна готується до Англії

Збірна України в суботу проведе найважливіший матч в своїй історії. Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з Англією в чвертьфіналі Євро. Наскільки вони готові до такої гри?

Кривцов, Степаненко і Васильков розповіли, як Україна готується до матчу проти Англії

Збірна України проводить останні приготування перед завтрашнім матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії. Матч пройде в Римі на Олімпійському стадіоні. Україна – Англія трансляція вже доступна на нашому сайті.

Про особливості підготовки розповів захисник нашої команди Сергій Кривцов.

"Сьогодні нам зробили легке тренування, ввечері будуть різні процедури, масажі. Завтра будемо готові на 100 відсотків", – сказав Кривцов.

Тарас Степаненко поділився враженням від підтримки в Італії і висловив надію, що на стадіоні місцеві українці будуть вболівати не гірше, адже з України фанатів не пускають в Італію.

"Ми ще коли по місту їхали було видно, що люди знають, що йде чемпіонат Європи, все вітали. Біля готелю було багато наших співвітчизників, вони нас вітали. Було приємно. Думаю, в Італії у нас буде хороша підтримка", – висловив надію Степаненко.

Також лідер нашого півзахисту розповів, що для нашої команди означає грати в чвертьфіналі Євро-2020.

"Для нашої команди і для нашої країни – це класний крок вперед, який дає надію на те, що ми можемо продовжувати далі. Коли виграєш, відновлення проходить краще і швидше", – додав Тарас.

А радник тренерського штабу збірної України Микола Васильков розповів, який настрій у гравців.

"Настрій дуже зосереджений. Вся збірна розуміє, наскільки сильний суперник нам дістався в чвертьфіналі. Команда, яка ще не пропускала на цьому чемпіонаті, команда, зібрана з зірок Прем'єр-ліги, можливо, кращої ліги світу. Всі дуже ретельно готуються до матчу, розуміючи , наскільки високий його статус. Для того, щоб нам успішно в ньому зіграти, можливо, потрібно буде провести кращу гру в своєму житті", – говорить Васильков.

Він додав, що збірна України сьогодні вперше тренувалася на Олімпійському стадіоні в Римі. Попереднє заняття було в Олімпійському центрі на тренувальному полі.

"Це грандіозна споруда, один з найвідоміших стадіонів Італії. Тут виступають Рома і Лаціо. І Андрій Шевченко зокрема на цьому стадіоні забивав не менше 15 голів в свій час", – ділиться враженнями Микола.

Також він відповів на саме важливе питання – в якому стані знаходяться футболісти після 120 хвилин проти Швеції.