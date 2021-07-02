"Ментально готовы, а на сколько физически – покажет игра": Как Украина готовится к Англии

Сборная Украины в субботу проведет важнейший матч в своей истории. Подопечные Андрея Шевченко встретятся с Англией в четвертьфинале Евро. Насколько они готовы к такой игре?

Кривцов, Степаненко и Васильков рассказали, как Украина готовится к матчу против Англии

Сборная Украины проводит последние приготовления перед завтрашним матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Матч пройдет в Риме на Олимпийском стадионе. Украина – Англия трансляция уже доступна на нашем сайте.

Об особенностях подготовки рассказал защитник наше команды Сергей Кривцов.

"Сегодня нам сделали легкую тренировку, вечером будут разные процедуры, массажи. Завтра будет готовы на 100 процентов", – сказал Кривцов.

Тарас Степаненко поделился впечатлением от поддержки в Италии и выразил надежду, что на стадион местные украинцы будут болеть не хуже, ведь из Украины фанатов не пускают в Италию.

"Мы еще когда по городу ехали было видно, что люди знают, что идет чемпионат Европы, все приветствовали. Возле отеля было много наших соотечественников, они нас поздравляли. Было приятно. Думаю, в Италии у нас будет хорошая поддержка", – выразил надежду Степаненко.

Также лидер нашей полузащиты рассказал, что для нашей команды означает играть в четвертьфинале Евро-2020.

"Для нашей команды и для нашей страны – это классный шаг вперед, который дает надежду на то, что мы можем продолжать дальше. Когда выигрываешь, восстановление проходит лучше и быстрее", – добавил Тарас.

А советник тренерского штаба сборной Украины Николай Васильков рассказал, какой настрой у игроков.

"Настрой очень сосредоточенный. Вся сборная понимает, насколько сильный соперник нам достался в четвертьфинале. Команда, которая еще не пропускала на этом чемпионате, команда, собранная из звезд Премьер-лиги, возможно, лучшей лиги мира. Все очень тщательно готовятся к матчу, понимая, насколько высокий его статус. Для того, чтобы нам успешно в нем сыграть, возможно, нужно будет провести лучшую игру в своей жизни", – говорит Васильков.

Он добавил, что сборная Украины сегодня впервые тренировалась на Олимпийском стадионе в Риме. Предыдущее занятие было в Олимпийском центре на тренировочном поле.

"Это грандиозное сооружение, один из самых известных стадионов Италии. Здесь выступают Рома и Лацио. И Андрей Шевченко в частности на этом стадионе забивал не мене 15 голов в свое время", – делится впечатлениями Николай.

Также он ответил на самый интересующий вопрос – в каком состоянии находятся футболисты после 120 минут против Швеции.