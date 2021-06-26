Мбаппе – проблема для збірної Франції: зірку рознесли за гру на Євро-2020

Колишній футболіст ПСЖ Жером Ротен незадоволений грою лідера французів Киліана Мбаппе, а конфлікти зоряного нападника за межами поля просто дратують

Кіліан Мбаппе і Дідьє Дешам / Фото: Instagram

Колишній півзахисник Парі Сен-Жермен Жером Ротен виступив з критикою на адресу нападника збірної Франції Киліана Мбаппе. раніше європейський гранд підписав контракт з братом Мбаппе .

"Мбаппе – лідер команди, але його конфлікти за межами поля дратують. Думаю, Дідьє Дешам більше не може з цим впоратися, і це погано. Дивує, що він дозволив Мбаппе накоїти так багато всього, що згодом стало надбанням громадськості. Его Киліана непомірно. це велика проблема для збірної Франції ", – цитує Ротена RMC

Колишній футболіст Жером Ротен / Фото: Instagram

"Ми очікуємо більшого від Мбаппе. Всі думають, що він один з кращих гравців Європи, але коли його поміщають в умови високої конкуренції, його максимум – це віддати пас на Бензема і виграти єдиноборство, яке призведе Грізманн до голу, а збірну Франції – до нічиєї з Угорщиною "

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Нагадаємо, що напередодні Євро-2020 спалахнув конфлікт між Мбаппе і Олів'є Жиру, який залишився незадоволений діями партнерів в товариському матчі з Болгарією (3: 0), а Кіліан прийняв його слова на свій рахунок.

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