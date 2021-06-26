26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Мбаппе – проблема для збірної Франції: зірку рознесли за гру на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
26 червня, 18:25
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Колишній футболіст ПСЖ Жером Ротен незадоволений грою лідера французів Киліана Мбаппе, а конфлікти зоряного нападника за межами поля просто дратують
Кіліан Мбаппе і Дідьє Дешам
Кіліан Мбаппе і Дідьє Дешам / Фото: Instagram

Колишній півзахисник Парі Сен-Жермен Жером Ротен виступив з критикою на адресу нападника збірної Франції Киліана Мбаппе. раніше європейський гранд підписав контракт з братом Мбаппе .

"Мбаппе – лідер команди, але його конфлікти за межами поля дратують. Думаю, Дідьє Дешам більше не може з цим впоратися, і це погано. Дивує, що він дозволив Мбаппе накоїти так багато всього, що згодом стало надбанням громадськості. Его Киліана непомірно. це велика проблема для збірної Франції ", – цитує Ротена RMC

Колишній футболіст Жером Ротен
Колишній футболіст Жером Ротен / Фото: Instagram

"Ми очікуємо більшого від Мбаппе. Всі думають, що він один з кращих гравців Європи, але коли його поміщають в умови високої конкуренції, його максимум – це віддати пас на Бензема і виграти єдиноборство, яке призведе Грізманн до голу, а збірну Франції – до нічиєї з Угорщиною "

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Нагадаємо, що напередодні Євро-2020 спалахнув конфлікт між Мбаппе і Олів'є Жиру, який залишився незадоволений діями партнерів в товариському матчі з Болгарією (3: 0), а Кіліан прийняв його слова на свій рахунок.

Раніше ми також писали, що Франція залишається фаворитом Євро-2020 , Але їй в спину дихає Італія.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
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Неділя, 27 червня
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