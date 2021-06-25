Європейський гранд підписав контракт із малолітнім братом Мбаппе

Ітан Мбаппе, який навчив старшого брата ефектно святкувати голи, буде виступати за юнацькі команди французького ПСЖ протягом трьох років

Форвард збірної Франції і ПСЖ Кіліан Мбаппе збирається грати в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. В цей час його молодший брат Ітан, якому в цьому році виповнюється 15 років, підписав контракт зі столичним клубом. Молодий талант 2006 року народження в найближчі три сезону гратиме в формі ПСЖ, як і його знаменитий старший брат.

Нещодавно футболіст вперше поговорив з астронавтом. Кіліан спілкувався зі співвітчизником у космосі.

Новину повідомив офіційний сайт ПСЖ.

Цікаво, що саме в Ітана Кіліан "позичив" звичку своєрідно святкувати гол, позуючи зі схрещеними руками, стиснутими під пахвами. Раніше так робив Ітан, коли вигравав у старшого брата в комп'ютерну гру ФІФА.

Нагадаємо, Киліана вважають найдорожчим футболістом сучасності і оцінюють в 180 мільйонів євро. До переходу в ПСЖ він виступав за Монако. У сезоні 2020/2021 форвард забив 42 м'ячі в 47 матчах і зробив 11 гольових передач.

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