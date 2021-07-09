Малиновський переніс операцію: як почуває себе лідер збірної України

Півзахисник збірної України та італійської Аталанти Руслан Малиновський був прооперований в Мілані відомим італійським професором Джузеппе Сансонетті і вже прийшов до тями

Руслан Малиновський переніс операцію / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України та італійської Аталанти Руслан Малиновський переніс операцію на грижі живота, яка не дозволила футболістові зіграти в чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії (0:4). Раніше ми повідомляли, що для операції Малиновського знайшли професора в Мілані.

Фотографію 28-річного Міліновского з лікарняної палати виклала в своєму Instagram дружина футболіста – Роксана з підписом: "До зустрічі".

"У Руслана операція, а потім 2 тижні можна абсолютно ніяких навантажень. У морі теж плавати не можна", – повідомляла Роксана Малиновська раніше

Як писали італійські ЗМІ, операцію Руслану проводив професор Джузеппе Сансонетті в Мілані. Він робив таку ж операцію одноклубнику Малиновського по Аталанті Маріо Пашалічу, який згодом успішно відновився.

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Нагадаємо, що в складі команди Шевченка півзахисник зіграв у всіх матчах Євро-2020, крім чвертьфіналу проти Англії. Перед цією зустріччю він відчув сильний біль в привідному м'язі – це пошкодження пов'язано з грижею.

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Реабілітація після хірургічного втручання займе близько 45 днів. Отже, Малиновський може повернутися в кінці серпня, а 22 серпня розпочнеться новий сезон чемпіонату Італії.

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