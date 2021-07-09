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Малиновский перенес операцию: как чувствует себя лидер сборной Украины

Елена Павлова Елена Павлова
9 июля, 08:57
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Полузащитник сборной Украины и итальянский Аталанты Руслан Малиновский был прооперирован в Милане известным итальянским профессором Джузеппе Сансонетти и уже пришел в себя
Руслан Малиновский перенес операцию
Руслан Малиновский перенес операцию / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины и итальянский Аталанты Руслан Малиновский перенес операцию на грыже живота, которая не позволила футболисту сыграть в четвертьфинале Евро-2020 против Англии (0:4). Ранее мы сообщали, что для операции Малиновского нашли профессора в Милане.

Фотографию 28-летнего Милиновского из больничной палаты выложила в своем Instagram жена футболиста – Роксана с подписью: "До скорого".

"У Руслана операция, а потом 2 недели нельзя абсолютно никаких нагрузок. В море тоже плавать нельзя", – сообщала Роксана Малиновская ранее

Как писали итальянские СМИ, операцию Руслану проводил профессор Джузеппе Сансонетти в Милане. Он делал такую же операцию одноклубнику Малиновского по Аталанте Марио Пашаличу, который впоследствии успешно восстановился.

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Напомним, что в составе команды Шевченко полузащитник сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце – это повреждение связано с грыжей.

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Реабилитация после хирургического вмешательства займет порядка 45 дней. Таким образом, Малиновский может вернуться в строй в конце августа, а 22 августа начнется новый сезон чемпионата Италии.

Смотрите, как Малиновский на Евро не реализовал пенальти

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