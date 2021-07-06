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У Шеви конфлікт з Маліновським? Дружина футболіста виступила із заявою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
6 липня, 08:27
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Роксана Маліновська відповіла підписнику, якому здалося, ніби між головним тренером збірної України і півзахисником Аталанти на Євро пробігла чорна кішка
Андрій Шевченко і Руслан Маліновський
Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Дружина Руслана Маліновського відреагувала на запитання одного зі своїх підписників, який запідозрив, ніби на Євро-2020 між найдорожчим футболістом нашої збірної і Андрієм Шевченком пробігла чорна кішка.

"Здалося, що у Миколайовича (тренера збірної України Андрія Шевченка. Ред.) конфлікт з Русланом. Правда?" – пролунало запитання Роксані Маліновській.

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"Руслан – золото, він не конфліктує ніколи і ні з ким, я жодного разу не бачила його злим, – відповіла в своїх інстаграм-історіях Роксана. – Він не вміє кричати і лаятися. Тому можете відкинути геть такі думки. Його заміна (в поєдинку з Австрією) – просто рішення тренера".

Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Руслан Маліновський і його дружина Роксана
Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

При цьому Роксана Маліновська підтвердила, що Руслану зроблять операцію в зв'язку з грижею живота. Нагадаємо, півзахисник Аталанти пробуде 40 днів поза грою.

"У нас складна ситуація з відпусткою цього разу, як і завжди. У Руслана операція, і потім йому два тижні не можна жодних навантажень... В морі теж плавати не можна. Загалом, не знаю, як нам бути з усіма цими переїздами, валізами і донькою Олівією. Це все лягає на мої плечі, тому куди, коли і як ми поїдемо – ще невідомо. Але на що не погодишся заради кар'єри і здоров'я коханого чоловіка?" – написала Роксана.

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