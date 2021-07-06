Для операції Маліновського знайшли професора в Мілані: на скільки вибув українець

Відомий італійський фахівець Джузеппе Сансонетті вже робив таку ж операцію одноклубнику Руслана Маліновського по Аталанті Маріо Пашаличу

Андрій Шевченко та Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Півзахисник італійської Аталанти і збірної України Руслан Маліновський готується до операції на грижі живота. У складі команди Шевченка півзахисник зіграв у всіх матчах Євро-2020, крім чвертьфіналу проти Англії. Перед цією зустріччю він відчув сильний біль в приводному м'язі – це пошкодження пов'язано з грижею.

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Як повідомляє Calcio Atalanta з посиланням на La Gazzetta dello Sport, операцію Руслану проведе професор Джузеппе Сансонетті в Мілані. Він робив таку ж операцію одноклубнику Маліновського по Аталанті Маріо Пашаличу, який згодом успішно відновився.

Маліновського чекає хірургічне втручання / Фото: Reuters

Реабілітація після хірургічного втручання займе близько 45 днів. Таким чином, Маліновський може повернутися в лад наприкінці серпня, а 22 серпня розпочнеться новий сезон чемпіонату Італії.

Раніше повідомлялося, що Маліновський більшу частину сезону відіграв з болем. Однак запланував операцію після Євро-2020, щоб допомогти збірній.

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