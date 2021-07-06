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Для операції Маліновського знайшли професора в Мілані: на скільки вибув українець

Олена Павлова Олена Павлова
6 липня, 13:22
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Відомий італійський фахівець Джузеппе Сансонетті вже робив таку ж операцію одноклубнику Руслана Маліновського по Аталанті Маріо Пашаличу
Андрій Шевченко та Руслан Маліновський
Андрій Шевченко та Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Півзахисник італійської Аталанти і збірної України Руслан Маліновський готується до операції на грижі живота. У складі команди Шевченка півзахисник зіграв у всіх матчах Євро-2020, крім чвертьфіналу проти Англії. Перед цією зустріччю він відчув сильний біль в приводному м'язі – це пошкодження пов'язано з грижею.

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Як повідомляє Calcio Atalanta з посиланням на La Gazzetta dello Sport, операцію Руслану проведе професор Джузеппе Сансонетті в Мілані. Він робив таку ж операцію одноклубнику Маліновського по Аталанті Маріо Пашаличу, який згодом успішно відновився.

Маліновського чекає хірургічне втручання
Маліновського чекає хірургічне втручання / Фото: Reuters

Реабілітація після хірургічного втручання займе близько 45 днів. Таким чином, Маліновський може повернутися в лад наприкінці серпня, а 22 серпня розпочнеться новий сезон чемпіонату Італії.

Раніше повідомлялося, що Маліновський більшу частину сезону відіграв з болем. Однак запланував операцію після Євро-2020, щоб допомогти збірній.

Дивіться, як Маліновський на Євро не реалізував пенальті

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B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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