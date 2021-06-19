Іспанія знову не змогла виграти на Євро-2020 – палиці в колеса їм вставили поляки

Іспанія ускладнила собі завдання виходу з групи на Євро-2020, не зумівши обіграти Польщу. Поляки ж заробили перше очко на турнірі і зберігають шанси на продовження боротьби

Польща втримала нічию в матчі проти Іспанії / Фото: Reuters

Збірна Іспанії не змогла перемогти у другому матчі на Євро-2020. У другому турі іспанці розійшлися миром з поляками. Онлайн Іспанія – Польща є на нашому сайті.

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На відміну від поєдинку проти Швеції, в якому Іспанія встановила рекорд по передачам, але не змогли розмочити рахунок, в матчі проти Польщі рахунок все-таки був відкритий. Мората відгукнувся на простріл від Жерара Морено і переправив м'яч у сітку.

Іспанці володіли ініціативою в матчі, але частенько провалювалися в обороні. Одним таким випадом і скористалися поляки – Роберт Левандовські виграв боротьбу у штрафному і головою переправив м'яч у сітку після навісу з правого флангу.

Іспанці майже відразу отримали шанс знову вийти вперед. Асистенти VAR розгледіли порушення правил у штрафному майданчику польської збірної і підказали про це головному арбітру, а той, після перегляду повтору, вказав на пенальті. Пробивати його зголосився Морено, але влучив у штангу.

У кінцівці зустрічі обидві команди зробили спроби вирвати перемогу, але жоден з ударів не виявився результативним.