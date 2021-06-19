Испания снова не смогла выиграть на Евро-2020 – палки в колеса им вставили поляки

Испания усложнила себе задачу выхода из группы на Евро-2020, не сумев обыграть Польшу. Поляки же заработали первое очко на турнире и сохраняют шансы на продолжение борьбы

Польша удержала ничью в матче против Испании / Фото: Reuters

Сборная Испании не смогла победить во втором матче на Евро-2020. Во втором туре испанцы разошлись миром с поляками. Онлайн Испания – Польша есть на нашем сайте.

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В отличие от поединка против Швеции, в котором Испания установила рекорд по передачам, но не смогли размочить счет, в матче против Польши счет все-таки был открыт. Мората откликнулся на прострел от Жерара Морено и переправил мяч в сетку.

Испанцы владели инициативой в матче, но частенько проваливались в обороне. Одним таким выпадом и воспользовались поляки – Роберт Левандовски выиграл борьбу в штрафной и головой переправил мяч в сетку после навеса с правого фланга.

Испанцы почти сразу получили шанс снова выйти вперед. Ассистенты VAR рассмотрели нарушение правил в штрафной площади польской сборной и подсказали об этом главному арбитру, а тот, после просмотра повтора, указал на пенальти. Пробивать его вызвался Морено, но угодил в штангу.

В концовке встречи обе команды предприняли попытки вырвать победу, но ни один из ударов не оказался результативным.