Фінські вболівальники масово заразилися коронавірусом після поїздки до Росії

80 фінських уболівальників отримали позитивні тести на коронавірус на кордоні після повернення з Росії, де вони підтримували національну команду в поєдинку проти Бельгії в третьому турі Євро-2020.
Такими результатами поділився Фінський інститут охорони здоров'я та соціального забезпечення (THL).
В організації зазначають, що ці дані є попередніми і реальна кількість хворих може збільшитися. Фанатів, які приїхали з Росії, попросили уникати соціальних контактів і пройти другий тест через 72 години. Всього Санкт-Петербург відвідали близько 3000 фінських фанатів, пише Sportbox.
Зазначимо, що в Санкт-Петербурзі повинен пройти ще один матч 1/4 фіналу. 3 липня тут зійдуться переможці пари Франція/Швейцарія і Хорватія/Іспанія.
Раніше ми писали, що португальці смішно розіграли французького вболівальника. Французькому вболівальнику замінили прапор рідної країни на стяг Португалії, поки він вибирав сувеніри. Чоловік боявся, що у нього вкрали гаманець, але це виявилося звичайним розіграшем.