Фінські вболівальники масово заразилися коронавірусом після поїздки до Росії

Фанати збірної Фінляндії масово заразилися коронавірусом під час поїздки на Євро-2020 до Санкт-Петербурга. Кількість заражених може ще збільшитися

Фінські вболівальники заразилися коронавірусом в Росії / Фото: Reuters

80 фінських уболівальників отримали позитивні тести на коронавірус на кордоні після повернення з Росії, де вони підтримували національну команду в поєдинку проти Бельгії в третьому турі Євро-2020.

Такими результатами поділився Фінський інститут охорони здоров'я та соціального забезпечення (THL).

В організації зазначають, що ці дані є попередніми і реальна кількість хворих може збільшитися. Фанатів, які приїхали з Росії, попросили уникати соціальних контактів і пройти другий тест через 72 години. Всього Санкт-Петербург відвідали близько 3000 фінських фанатів, пише Sportbox.

Зазначимо, що в Санкт-Петербурзі повинен пройти ще один матч 1/4 фіналу. 3 липня тут зійдуться переможці пари Франція/Швейцарія і Хорватія/Іспанія.

Раніше ми писали, що португальці смішно розіграли французького вболівальника. Французькому вболівальнику замінили прапор рідної країни на стяг Португалії, поки він вибирав сувеніри. Чоловік боявся, що у нього вкрали гаманець, але це виявилося звичайним розіграшем.