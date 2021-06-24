26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
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Фінські вболівальники масово заразилися коронавірусом після поїздки до Росії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 червня, 19:47
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Фанати збірної Фінляндії масово заразилися коронавірусом під час поїздки на Євро-2020 до Санкт-Петербурга. Кількість заражених може ще збільшитися
Фінські вболівальники заразилися коронавірусом в Росії
Фінські вболівальники заразилися коронавірусом в Росії / Фото: Reuters

80 фінських уболівальників отримали позитивні тести на коронавірус на кордоні після повернення з Росії, де вони підтримували національну команду в поєдинку проти Бельгії в третьому турі Євро-2020.

Такими результатами поділився Фінський інститут охорони здоров'я та соціального забезпечення (THL).

В організації зазначають, що ці дані є попередніми і реальна кількість хворих може збільшитися. Фанатів, які приїхали з Росії, попросили уникати соціальних контактів і пройти другий тест через 72 години. Всього Санкт-Петербург відвідали близько 3000 фінських фанатів, пише Sportbox.

Зазначимо, що в Санкт-Петербурзі повинен пройти ще один матч 1/4 фіналу. 3 липня тут зійдуться переможці пари Франція/Швейцарія і Хорватія/Іспанія.

Раніше ми писали, що португальці смішно розіграли французького вболівальника. Французькому вболівальнику замінили прапор рідної країни на стяг Португалії, поки він вибирав сувеніри. Чоловік боявся, що у нього вкрали гаманець, але це виявилося звичайним розіграшем.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
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Неділя, 27 червня
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Понеділок, 28 червня
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