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Финские болельщики массово заразились коронавирусом после поездки в Россию

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июня, 19:47
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Фанаты сборной Финляндии массово заразились коронавирусом во время поездки на Евро-2020 в Санкт-Петербург. Количество зараженных может еще увеличиться
Финские болельщики заразились коронавирусом в России
Финские болельщики заразились коронавирусом в России / Фото: Reuters

80 финских болельщиков получили положительные тесты на коронавирус на границе после возвращения из России, где они поддерживали национальную команду в поединке против Бельгии в третьем туре Евро-2020.

Такими результатами поделился Финский институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

В организации отмечают, что эти данные являются предварительными и реальное количество заболевших может увеличиться. Фанатов, приехавших из России, попросили избегать социальных контактов и пройти второй тест через 72 часа. Всего Санкт-Петербург посетили около 3000 финских фанатов, пишет Sportbox.

Отметим, что в Санкт-Петербурге должен пройти еще один матч 1/4 финала. 3 июля здесь сойдутся победители пары Франция/Швейцария и Хорватия/Испания.

Ранее мы писали, что португальцы смешно разыграли французского болельщика. Французскому болельщику заменили флаг родной страны на стяг Португалии, пока он выбирал сувениры. Мужчина боялся, что у него украли кошелек, но это оказался обычный розыгрыш.

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#
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И
Г
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
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