Финские болельщики массово заразились коронавирусом после поездки в Россию

Фанаты сборной Финляндии массово заразились коронавирусом во время поездки на Евро-2020 в Санкт-Петербург. Количество зараженных может еще увеличиться

Финские болельщики заразились коронавирусом в России / Фото: Reuters

80 финских болельщиков получили положительные тесты на коронавирус на границе после возвращения из России, где они поддерживали национальную команду в поединке против Бельгии в третьем туре Евро-2020.

Такими результатами поделился Финский институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

В организации отмечают, что эти данные являются предварительными и реальное количество заболевших может увеличиться. Фанатов, приехавших из России, попросили избегать социальных контактов и пройти второй тест через 72 часа. Всего Санкт-Петербург посетили около 3000 финских фанатов, пишет Sportbox.

Отметим, что в Санкт-Петербурге должен пройти еще один матч 1/4 финала. 3 июля здесь сойдутся победители пары Франция/Швейцария и Хорватия/Испания.

Ранее мы писали, что португальцы смешно разыграли французского болельщика. Французскому болельщику заменили флаг родной страны на стяг Португалии, пока он выбирал сувениры. Мужчина боялся, что у него украли кошелек, но это оказался обычный розыгрыш.