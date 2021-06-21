Фінляндія – Бельгія: відео голів та огляд матчу Євро-2020

Бельгія на класі переграла фінів в Санкт-Петербурзі і виграла групу В завдяки удару Лукаку і шостому автоголу на чемпіонаті

Збірна Бельгії на Євро-2020 / Фото: Reuters

21 червня в Санкт-Петербурзі в матчі третього туру групового етапу Євро-2020 збірної Фінляндії протистояла команда Бельгії. "Червоні Дияволи" вже гарантували собі місце в плей-офф, а ось Фінляндія з трьома очками перебувала в досить хиткому становищі і не могла програвати. У паралельному матчі групи Данія боролася за життя з Росією.

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Хоч Бельгія і достроково гарантувала собі місце в плей-офф, але не могла програвати Фінляндії, інакше – прощай, перше місце. Однак і сильно в атаку фаворити квартету не рвалися. Перелом настав після перерви. Бельгія з кожною хвилиною нарощувала свою перевагу. І на 65-й хвилині Лукаку забив, але гол відмінили через офсайд.

Але радість Фінляндії була недовгою. На 74-й хвилині Верламен після навісу з кутового небезпечно пробив головою, м'яч відлетів у штангу, а потім в руку Лукаша Градецький, який рятував команду незліченну кількість разів, і ковзнув у ворота – 1:0. І шостий автогол на Євро-2020.

А на 81-й хвилині все-таки забив і Лукаку. Рамел отримав пас в штрафний, розвернувся і у ту ж мить же пробив з правої – Градецький навіть не стрибав.

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