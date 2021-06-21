21 червня 19:00 Про матч
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00
Росія 1
Данія 4
21 червня 90+3’
Фінляндія 0
Бельгія 2
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Фінляндія – Бельгія: відео голів та огляд матчу Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
21 червня, 23:46
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Бельгія на класі переграла фінів в Санкт-Петербурзі і виграла групу В завдяки удару Лукаку і шостому автоголу на чемпіонаті
Збірна Бельгії на Євро-2020
Збірна Бельгії на Євро-2020 / Фото: Reuters

21 червня в Санкт-Петербурзі в матчі третього туру групового етапу Євро-2020 збірної Фінляндії протистояла команда Бельгії. "Червоні Дияволи" вже гарантували собі місце в плей-офф, а ось Фінляндія з трьома очками перебувала в досить хиткому становищі і не могла програвати. У паралельному матчі групи Данія боролася за життя з Росією.

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Хоч Бельгія і достроково гарантувала собі місце в плей-офф, але не могла програвати Фінляндії, інакше – прощай, перше місце. Однак і сильно в атаку фаворити квартету не рвалися. Перелом настав після перерви. Бельгія з кожною хвилиною нарощувала свою перевагу. І на 65-й хвилині Лукаку забив, але гол відмінили через офсайд.

Але радість Фінляндії була недовгою. На 74-й хвилині Верламен після навісу з кутового небезпечно пробив головою, м'яч відлетів у штангу, а потім в руку Лукаша Градецький, який рятував команду незліченну кількість разів, і ковзнув у ворота – 1:0. І шостий автогол на Євро-2020.

А на 81-й хвилині все-таки забив і Лукаку. Рамел отримав пас в штрафний, розвернувся і у ту ж мить же пробив з правої – Градецький навіть не стрибав.

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
3
3
0
0
7
1
6
9
Забиті 7
Пропущені 1
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Росія Росія Рос
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: П В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
3
1
0
2
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П В
4
Данія Данія Дан
3
1
0
2
5
4
1
3
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Росія
3
2:7
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Данія
3
5:4
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Дивись на: Про матч
0:3
Дивись на: Про матч
1:4
Дивись на: Трансляція
0:2
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Вівторок, 22 червня
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