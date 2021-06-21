21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00
Россия 1
Дания 4
21 июня 90+3’
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Финляндия – Бельгия: видео голов и обзор матча Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
21 июня, 23:46
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Бельгия на классе переиграла финнов в Санкт-Петербурге и выиграла группу В благодаря удару Лукаку и шестому автоголу на чемпионате
Сборная Бельгии на Евро-2020
Сборная Бельгии на Евро-2020 / Фото: Reuters

21 июня в Санкт-Петербурге в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 сборной Финляндии противостояла команда Бельгии. "Красные Дьяволы" уже гарантировали себе место в плей-офф, а вот Финляндия с тремя очками находилась в достаточно шатком положении и не могла проигрывать. В параллельном матче группы Дания боролась за жизнь с Россией.

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Хоть Бельгия и досрочно гарантировала себе место в плей-офф, но не могла проигрывать Финляндии, иначе – прощай, первое место. Однако и сильно в атаку фавориты квартета не рвались. Перелом наступил после перерыва. Бельгия с каждой минутой наращивала свое преимущество. И на 65-й минуте Лукаку забил, но гол отменили из-за офсайда.

Но радость Финляндии была недолгой. На 74-й минуте Верламен после навеса с углового опасно пробил головой, мяч отлетел в штангу, а затем в руку Лукаша Градецки, который спасал команду бесчисленное количество раз, и скользнул в ворота – 1:0. И шестой автогол на Евро-2020.

А на 81-й минуте все-таки забил и Лукаку. Рамелу получил пас в штрафной, развернулся и тут же пробил с правой – Градецки даже не прыгал.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
3
3
0
0
7
1
6
9
Забитые 7
Пропущеные 1
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
Россия Россия Рос
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П
3
Финляндия Финляндия Фин
3
1
0
2
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
4
Дания Дания Дан
3
1
0
2
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В П П

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Россия
3
2:7
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
5:4
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
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1:4
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0:2
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Вторник, 22 июня
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