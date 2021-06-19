Дев'ять років тому Шева провів останній матч у кар'єрі: згадуємо той скандал

Андрій Шевченко завершив кар'єру після виступу на Євро-2012, де наша збірна здобула лише одну перемогу завдяки дублю Шеви. А його прощальний матч обернувся скандалом

Шева двічі забив шведам на Євро-2012

Рівне 9 років тому Андрій Шевченко провів прощальний матч у кар'єрі. Припала ця подія на останній матч збірної України на Євро-2012, а зараз легендарний футболіст веде вперед національну команду на Євро-2020, але вже в якості тренера. Але відхід Шеви залишився непомітним в той день, адже його затьмарив скандал імені Віктора Кашшаї.

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... 19 червня 2012 року збірна України програла Англії на Євро-2012. На початку другого тайму Уейн Руні відкрив рахунок в матчі, але через 13 хвилин українці зрівняли. Точніше, повинні були зрівнювати. Марко Девіч обіграв Джона Террі і пробив по воротах. М'яч зачепив ногу воротаря і по високій траєкторії полетів у ворота. Українці вже готувалися святкувати взяття воріт, але зреагувавший Джон Террі вибив м'яч з лінії воріт...

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На повторі було чітко видно, що м'яч перетнув лінію, і арбітр повинен був зафіксувати взяття воріт, але у Кашшаї і була інша думка. Не допоміг йому ні боковий асистент, явно не встигав за моментом, ні асистент за воротами, а VAR тоді ще не придумали.

Шева двічі забив шведам на Євро-2012

Навіть УЄФА визнав помилку Кашшаі, який став головним ворогом українських уболівальників, незважаючи на те, що раніше в результативній атаці був офсайд і гол все одно не можна було зараховувати.

У тому поєдинку Шевченко провів на полі трохи більше 20 хвилин. Шева повністю виклався в тріумфальному матчі проти Швеції, в якому він оформив дубль, але витримати такий темп в інших матчах не дозволили травми. На рахунку нинішнього наставника збірної 48 голів у футболці національної команди.

27 липня Андрій несподівано оголосив про завершення кар'єри футболіста і переході в політику. Правда, довго він там не протримався.