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Дев'ять років тому Шева провів останній матч у кар'єрі: згадуємо той скандал

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
19 червня, 23:22
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Андрій Шевченко завершив кар'єру після виступу на Євро-2012, де наша збірна здобула лише одну перемогу завдяки дублю Шеви. А його прощальний матч обернувся скандалом
Шева двічі забив шведам на Євро-2012
Шева двічі забив шведам на Євро-2012

Рівне 9 років тому Андрій Шевченко провів прощальний матч у кар'єрі. Припала ця подія на останній матч збірної України на Євро-2012, а зараз легендарний футболіст веде вперед національну команду на Євро-2020, але вже в якості тренера. Але відхід Шеви залишився непомітним в той день, адже його затьмарив скандал імені Віктора Кашшаї.

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... 19 червня 2012 року збірна України програла Англії на Євро-2012. На початку другого тайму Уейн Руні відкрив рахунок в матчі, але через 13 хвилин українці зрівняли. Точніше, повинні були зрівнювати. Марко Девіч обіграв Джона Террі і пробив по воротах. М'яч зачепив ногу воротаря і по високій траєкторії полетів у ворота. Українці вже готувалися святкувати взяття воріт, але зреагувавший Джон Террі вибив м'яч з лінії воріт...

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На повторі було чітко видно, що м'яч перетнув лінію, і арбітр повинен був зафіксувати взяття воріт, але у Кашшаї і була інша думка. Не допоміг йому ні боковий асистент, явно не встигав за моментом, ні асистент за воротами, а VAR тоді ще не придумали.

Шева двічі забив шведам на Євро-2012
Шева двічі забив шведам на Євро-2012

Навіть УЄФА визнав помилку Кашшаі, який став головним ворогом українських уболівальників, незважаючи на те, що раніше в результативній атаці був офсайд і гол все одно не можна було зараховувати.

У тому поєдинку Шевченко провів на полі трохи більше 20 хвилин. Шева повністю виклався в тріумфальному матчі проти Швеції, в якому він оформив дубль, але витримати такий темп в інших матчах не дозволили травми. На рахунку нинішнього наставника збірної 48 голів у футболці національної команди.

27 липня Андрій несподівано оголосив про завершення кар'єри футболіста і переході в політику. Правда, довго він там не протримався.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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