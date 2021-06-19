Девять лет назад Шева провел последний матч в карьере: вспоминаем тот скандал

Андрей Шевченко завершил карьеру после выступления на Евро-2012, где наша сборная одержала лишь одну победу благодаря дублю Шевы. А его прощальный матч обернулся скандалом

Шева дважды забил шведам на Евро-2012

Ровно 9 лет назад Андрей Шевченко провел прощальный матч в карьере. Припало это событие на последний матч сборной Украины на Евро-2012, а сейчас легендарный футболист ведет вперед национальную команду на Евро-2020, но уже в качестве тренера. Но уход Шевы остался незаметным в тот день, ведь его затмил скандал имени Виктора Кашшаи.

Читайте также: Македонцы выбили Шевченко два зуба: специально били локтем в лицо

… 19 июня 2012 года сборная Украины проиграла Англии на Евро-2012. В начале второго тайма Уэйн Руни открыл счет в матче, но спустя 13 минут украинцы сравняли. Точнее, должны были сравнивать. Марко Девич обыграл Джона Терри и пробил по воротам. Мяч зацепил ногу вратаря и по высокой траектории полетел в ворота. Украинцы уже готовились праздновать взятие ворот, но подоспевший Джон Терри выбил мяч с линии ворот…

Читайте также: Как семья Шевченко болела за Украину: после матча тренер обратился к жене и детям

На повторе был отчетливо видно, что мяч пересек линию, и арбитр должен был зафиксировать взятие ворот, но у Кашшаи и было другое мнение. Не помог ему ни боковой ассистент, явно не успевавший за моментом, ни ассистент за воротами, а VAR тогда еще не придумали.

Шева дважды забил шведам на Евро-2012

Даже УЕФА признал ошибку Кашшаи, ставшего главным врагом украинских болельщиков, несмотря на то, что ранее в результативной атаке был офсайд и гол все равно нельзя было засчитывать.

В том поединке Шевченко провел на поле чуть более 20 минут. Шева полностью выложился в триумфальном матче против Швеции, в котором он оформил дубль, но выдержать такой темп в остальных матчах не позволили травмы. на счету нынешнего наставника сборной 48 голов в футболке национальной команды.

27 июля Андрей неожиданно объявил о завершении карьеры футболиста и уходе в политику. Правда, долго он там не продержался.