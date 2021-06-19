19 июня 16:00 Видео
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 19:00 Видео
Португалия 2
Германия 4
19 июня 77’
Испания 1
Польша 1
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Девять лет назад Шева провел последний матч в карьере: вспоминаем тот скандал

Александр Трикиша Александр Трикиша
19 июня, 23:22
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Андрей Шевченко завершил карьеру после выступления на Евро-2012, где наша сборная одержала лишь одну победу благодаря дублю Шевы. А его прощальный матч обернулся скандалом
Шева дважды забил шведам на Евро-2012
Шева дважды забил шведам на Евро-2012

Ровно 9 лет назад Андрей Шевченко провел прощальный матч в карьере. Припало это событие на последний матч сборной Украины на Евро-2012, а сейчас легендарный футболист ведет вперед национальную команду на Евро-2020, но уже в качестве тренера. Но уход Шевы остался незаметным в тот день, ведь его затмил скандал имени Виктора Кашшаи.

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… 19 июня 2012 года сборная Украины проиграла Англии на Евро-2012. В начале второго тайма Уэйн Руни открыл счет в матче, но спустя 13 минут украинцы сравняли. Точнее, должны были сравнивать. Марко Девич обыграл Джона Терри и пробил по воротам. Мяч зацепил ногу вратаря и по высокой траектории полетел в ворота. Украинцы уже готовились праздновать взятие ворот, но подоспевший Джон Терри выбил мяч с линии ворот…

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На повторе был отчетливо видно, что мяч пересек линию, и арбитр должен был зафиксировать взятие ворот, но у Кашшаи и было другое мнение. Не помог ему ни боковой ассистент, явно не успевавший за моментом, ни ассистент за воротами, а VAR тогда еще не придумали.

Шева дважды забил шведам на Евро-2012
Шева дважды забил шведам на Евро-2012

Даже УЕФА признал ошибку Кашшаи, ставшего главным врагом украинских болельщиков, несмотря на то, что ранее в результативной атаке был офсайд и гол все равно нельзя было засчитывать.

В том поединке Шевченко провел на поле чуть более 20 минут. Шева полностью выложился в триумфальном матче против Швеции, в котором он оформил дубль, но выдержать такой темп в остальных матчах не позволили травмы. на счету нынешнего наставника сборной 48 голов в футболке национальной команды.

27 июля Андрей неожиданно объявил о завершении карьеры футболиста и уходе в политику. Правда, долго он там не продержался.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1
Видео О матче
2:4
Видео О матче
1:1 (77’)
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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