Циганков повертається до складу: заявка України на матч з Північною Македонією

У заявку на матч проти Північної Македонії не ввійшли Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус. Зате до складу повернувся Віктор Циганков, який пропустив матч проти Нідерландів

Українці готуються до другого матчу на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Тренерський штаб збірної України назвав заявку на матч проти Північної Македонії у другому турі Євро-2020. Матч відбудеться сьогодні, початок – о 16:00. Дивитися Україна – Північна Македонія можна за допомогою нашого онлайну.

Заявка збірної України на матч з Північною Македонією:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10 Микола Шапаренко, 11 . Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14 Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16 Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19 Артем Бесєдін, 21 Олександр Караваєв, 22 Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24 Олександр Тимчик, 26. Артем Довбік.

З тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Північною Македонією не ввійшли Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус, повідомляє УАФ.

Раніше ми приводили прогноз погоди під час матчу Україна – Північна Македонія. Україна на третьому Євро поспіль може потрапити під зливу. Два попередніх випадки завершилися для нашої команді поразками. Шева сподівається, що цього разу гру не доведеться зупиняти.

Як Україна стартувала на Євро-2020: