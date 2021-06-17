17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Циганков повертається до складу: заявка України на матч з Північною Македонією

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 червня, 10:41
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У заявку на матч проти Північної Македонії не ввійшли Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус. Зате до складу повернувся Віктор Циганков, який пропустив матч проти Нідерландів
Українці готуються до другого матчу на Євро-2020
Українці готуються до другого матчу на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Тренерський штаб збірної України назвав заявку на матч проти Північної Македонії у другому турі Євро-2020. Матч відбудеться сьогодні, початок – о 16:00. Дивитися Україна – Північна Македонія можна за допомогою нашого онлайну.

Заявка збірної України на матч з Північною Македонією:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10 Микола Шапаренко, 11 . Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14 Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16 Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19 Артем Бесєдін, 21 Олександр Караваєв, 22 Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24 Олександр Тимчик, 26. Артем Довбік.

З тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Північною Македонією не ввійшли Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус, повідомляє УАФ.

Раніше ми приводили прогноз погоди під час матчу Україна – Північна Македонія. Україна на третьому Євро поспіль може потрапити під зливу. Два попередніх випадки завершилися для нашої команді поразками. Шева сподівається, що цього разу гру не доведеться зупиняти.

Як Україна стартувала на Євро-2020:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
16:00
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