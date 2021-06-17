17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Цыганков возвращается в состав: заявка Украины на матч с Северной Македонией

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 июня, 10:41
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В заявку на матч против Северной Македонии не попали Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус. Зато в состав вернулся Виктор Цыганков, пропустивший матч против Нидерландов
Украинцы готовятся ко второму матчу на Евро-2020
Украинцы готовятся ко второму матчу на Евро-2020 / Фото: REUTERS

Тренерский штаб сборной Украины назвал заявку на матч против Северной Македонии во втором туре Евро-2020. Матч состоится сегодня, начало – в 16:00. Смотреть Украина – Северная Македония можно с помощью нашего онлайна.

Заявка сборной Украины на матч с Северной Македонией:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19 Артем Беседин, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24 Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.

С тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Северной Македонией не вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус, сообщает УАФ.

Ранее мы приводили прогноз погоды во время матча Украина – Северная Македония. Украина на третьем Евро подряд может попасть под ливень. Два предыдущих случая завершились для нашей команді поражениями. Шева надеется, что в этот раз игру не придется останавливать.

Как Украина стартовала на Евро-2020:

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
16:00
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19:00
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22:00
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Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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