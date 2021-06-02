Бельгійці бояться американської вакцини! Не всі гравці роблять щеплення перед Євро-2020

Деякі футболісти вважають, що побічні ефекти від вакцинації можуть перешкодити їм досягти високих результатів на чемпіонаті Європи

Бельгія - фаворит Євро-2020 / Фото: Reuters

Суперник збірної України втратив основного воротаря на Євро-2020 через коронавірус. Але це не злякало збірну Бельгії. Деякі гравці національної команди відмовилися проходити вакцинацію від COVID-19.

Бельгійська збірна вважається одним з фаворитів на майбутньому турнірі, і ряд футболістів відмовилися від вакцини Pfizer, побоюючись за її побічні ефекти. Гравці порахували, що вона може перешкодити їм досягти тих результатів, на які вони розраховують.

Побічні ефекти вакцини включають втому, головні болі, м'язові болі, озноб, болі в суглобах і лихоманку, від яких страждає більше ніж один з десяти людей.

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Співробітник робочої групи збірної Бельгії з вакцинації сказав, що частина футболістів вже вакцинована, частина – перехворіла, і є група, яка не бажає робити щеплення.

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Перший матч на Євро-2020 збірна Бельгії проведе проти Росії. Зустріч відбудеться 12 червня в Санкт-Петербурзі. Також в їх групі Фінляндія і Данія.

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