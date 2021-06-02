Бельгийцы боятся американской вакцины! Не все игроки делают прививки перед Евро-2020

Некоторые футболисты считают, что побочные эффекты от вакцинации могут помешать им достигнуть высоких результатов на чемпионате Европы

Бельгия - фаворит Евро-2020 / Фото: Reuters

Соперник сборной Украины потерял основного вратаря на Евро-2020 из-за коронавируса. Но это не напугало сборную Бельгии. Некоторые игроки национальной команды отказались проходить вакцинацию от COVID-19.

Бельгийская сборная считается одним из фаворитов на предстоящем турнире, и ряд футболистов отказались от вакцины Pfizer, опасаясь за ее побочные эффекты. Игроки посчитали, что она может помешать им достигнуть тех результатов, на которые они рассчитывают.

Побочные эффекты вакцины включают усталость, головные боли, мышечные боли, озноб, боли в суставах и лихорадку, от которых страдает более чем один из десяти человек.

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Сотрудник рабочей группы сборной Бельгии по вакцинированию сказал, что часть футболистов уже вакцинировалась, часть – переболела, и есть группа, которая не желает делать прививки.

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Первый матч на Евро-2020 сборная Бельгии проведет против России. Встреча состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Также в их группе Финляндия и Дания.

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