Англія – Хорватія: відео огляд битви на "Уемблі"

У першому турі Євро-2020 збірна Англії в Лондоні мінімально обіграла команду Хорватії, єдиний гол у матчі забив Рахім Стерлінг

Рахім Стерлінг тільки що забив хорватам / Фото: Getty Images

Фаворити групи D сьогодні зустрілися на лондонському "Уемблі". Vи вели онлайн матчу Англії та Хорватії. Три роки тому хорвати обіграли британців e півфіналі чемпіонату світу. Сьогодні "Три Левb" взяли реванш – 1:0.

Перший тайм завершився без голів. Але ближче до успіху були англійці. Фоден потрапив в штангу. Після перерви перемогу Англії приніс Рахім Стерлінг. Філліпс обіграв кількох суперників і видав ідеальний пас на хід Стерлінгу. Той випередив Чалет-Цара і пробив повз Ліваковіча.

Дивіться огляд матчу Англія – Хорватія:

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