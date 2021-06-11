Міс збірної Хорватії: Ковачіч закохався в дівчину з церковного хору

Економіст Ізабель Андріяніч стала популярним блогером і власницею магазину еко-одягу

Ізабель Андріяніч - дружина Матео Ковачіча

До своїх 27 років півзахисник Матео Ковачіч виграв вже чотири Ліги чемпіонів! Останню пару днів назад з Челсі. А ще зі збірною Хорватії ставав віцечемпіоном світу.

Майже на всіх фотографіях після тріумфів Матео разом зі своєю дружиною Ізабель Андріяніч. Дівчина популярний блогер, модель і власниця магазину еко-одягу. Закінчила університет за спеціальністю економіка.

Матео з Ізабель познайомилися в церкві, де дівчина співала в хорі. А узаконили свої стосунки вони в 2017 році. "Ізабель красива, але найбільше мене в ній вражає освіченість, доброта, щирість і скромність", – говорить про свою дружину Матео.