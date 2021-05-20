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Українського тренера довічно усунули від футболу, він назвав це свавіллям

Олена Павлова Олена Павлова
20 травня, 22:05
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Олександр Севідов, який планував займатися молоддю Миная, тепер залишиться без роботи, але збирається подавати апеляцію до Лозанни
Олександр Севідов
Олександр Севідов

Апеляційний комітет УАФ прийняв рішення у справі колишнього тренера Сум Олександра Севідова. Наставника довічно усунули від футболу. Раніше тренер-скандаліст здивував майбутнім Миная і Мілевського.

У 2020 році КДК УАФ заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років через організацію договірних матчів під час роботи в Сумах. Комітет з етики та чесної гри і тренер оскаржили це рішення: комітет просив довічну дискваліфікацію, тренер – її повне скасування. В результаті рішення КДК змінили, повністю задовольнивши скаргу комітету з етики.

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Дане рішення може бути оскаржене в Лозанні (CAS). І Севідов заявив, що саме так і збирається вчинити.

"Звичайно, я буду звертатися до Лозанни, щоб скасувати рішення, яке ні на що не натягнеш. Порушені всі регламентні норми. Свавілля. Не хочу виправдовуватися, але нехай наберуться сміливості, прямо скажуть і покажуть хоч один матч, в якому був замішаний Севідов. Немає ніяких доказів, все тільки на припущеннях і чутках. Не можу зрозуміти, перше рішення було відсторонити на 5 років. Три роки тривала апеляція, нічого не змогли довести. І ось зараз таке рішення. Звичайно, будемо розбиратися", – цитує Севідова Meta-Ratings.com.ua

У різний час своєї тренерської кар'єри Севідов очолював Металург (Донецьк), Сталь (Дніпродзержинськ), Геліос (Харків), Зімбру (Кишинів), Кримтеплицю (Молодіжне), Говерлу (Ужгород), Карпати (Львів), Металіст (Харків), Маріуполь. У січні 2019 року Севідов став головним тренером аутсайдера чемпіонату Болгарії – Вереї, але, пропрацювавши там недовго, пішов.

Раніше Севідов повідомляв, що буде займатися ДЮСШ Миная і його академією.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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