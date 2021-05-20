Українського тренера довічно усунули від футболу, він назвав це свавіллям

Олександр Севідов, який планував займатися молоддю Миная, тепер залишиться без роботи, але збирається подавати апеляцію до Лозанни

Олександр Севідов

Апеляційний комітет УАФ прийняв рішення у справі колишнього тренера Сум Олександра Севідова. Наставника довічно усунули від футболу. Раніше тренер-скандаліст здивував майбутнім Миная і Мілевського.

У 2020 році КДК УАФ заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років через організацію договірних матчів під час роботи в Сумах. Комітет з етики та чесної гри і тренер оскаржили це рішення: комітет просив довічну дискваліфікацію, тренер – її повне скасування. В результаті рішення КДК змінили, повністю задовольнивши скаргу комітету з етики.

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Дане рішення може бути оскаржене в Лозанні (CAS). І Севідов заявив, що саме так і збирається вчинити.

"Звичайно, я буду звертатися до Лозанни, щоб скасувати рішення, яке ні на що не натягнеш. Порушені всі регламентні норми. Свавілля. Не хочу виправдовуватися, але нехай наберуться сміливості, прямо скажуть і покажуть хоч один матч, в якому був замішаний Севідов. Немає ніяких доказів, все тільки на припущеннях і чутках. Не можу зрозуміти, перше рішення було відсторонити на 5 років. Три роки тривала апеляція, нічого не змогли довести. І ось зараз таке рішення. Звичайно, будемо розбиратися", – цитує Севідова Meta-Ratings.com.ua

У різний час своєї тренерської кар'єри Севідов очолював Металург (Донецьк), Сталь (Дніпродзержинськ), Геліос (Харків), Зімбру (Кишинів), Кримтеплицю (Молодіжне), Говерлу (Ужгород), Карпати (Львів), Металіст (Харків), Маріуполь. У січні 2019 року Севідов став головним тренером аутсайдера чемпіонату Болгарії – Вереї, але, пропрацювавши там недовго, пішов.

Раніше Севідов повідомляв, що буде займатися ДЮСШ Миная і його академією.