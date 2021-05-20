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Украинского тренера пожизненно отстранили от футбола, он назвал это беспределом

Елена Павлова Елена Павлова
20 мая, 22:05
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Александр Севидов, который планировал заниматься молодежью Миная, теперь останется без работы, но собирается подавать апелляцию в Лозанну
Александр Севидов
Александр Севидов

Апелляционный комитет УАФ принял решение по делу бывшего тренера Сум Александра Севидова. Наставника пожизненно отстранили от футбола. Ранее тренер-скандалист удивил будущим Миная и Милевского.

Ранее КДК УАФ запретил Севидову любую футбольную деятельность сроком на 5 лет из-за организации договорных матчей во время работы в Сумах. Комитет по этике и честной игре и тренер обжаловали это решение: комитет просил пожизненную дисквалификацию, тренер – ее полную отмену. В итоге решение КДК изменили, полностью удовлетворив жалобу комитета по этике.

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Данное решение может быть обжаловано в Лозанне (CAS). И Севидов заявил, что именно так и собирается поступить.

"Конечно, я буду обращаться в Лозанну, чтобы отменить решение, которое ни на что не натянешь. Нарушены все регламентные нормы. Беспредел. Не хочу оправдываться, но пусть наберутся смелости, прямо скажут и покажут хоть один матч, в котором был замешан Севидов. Нет никаких доказательств, все только на догадках и слухах. Не могу понять, первое решение было отстранить на 5 лет. Три года длилась апелляция, ничего не смогли доказать. И вот сейчас такое решение. Конечно, будем разбираться", – цитирует Севидова Meta-Ratings.com.ua

Александр Севидов. Фото fcvereya.bg
Александр Севидов. Фото fcvereya.bg

Ранее Севидов сообщал, что будет заниматься ДЮСШ Миная и его академией.

В разное время своей тренерской карьеры Севидов возглавлял Металлург (Донецк), Сталь (Днепродзержинск), Гелиос (Харьков), Зимбру (Кишинев), Крымтеплицу (Молодежное), Говерлу (Ужгород), Карпаты (Львов), Металлист (Харьков), Мариуполь. В январе 2019 года Севидов стал главным тренером аутсайдера чемпионата Болгари – Вереи, но, проработав там недолго.

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