Український футболіст потужним ударом порвав сітку воріт! Дивіться унікальний гол

У 23-му турі української Прем'єр-ліги Олександрія обіграла Шахтар – 2:0. Рахунок був відкритий у самому кінці першого тайму. Після подачі з кутового рукою зіграв Тете. І після перегляду VAR рефері вказав на одинадцятиметрову позначку.
До "точки" підійшов колишній гравець Шахтаря Дмитро Гречишкін. Удар у півзахисника вийшов таким сильним, що м'яч прошив наскрізь сітку воріт.
Олександрія перемогла Шахтар – 2:0. Нагадаємо, що чемпіоном України достроково стало київське Динамо.
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