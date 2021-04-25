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Український футболіст потужним ударом порвав сітку воріт! Дивіться унікальний гол

25 квітня, 19:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Півзахисник Олександрії Дмитро Гречишкін забив гол Шахтарю з пенальті, м'яч пролетів крізь сітку воріт

У 23-му турі української Прем'єр-ліги Олександрія обіграла Шахтар – 2:0. Рахунок був відкритий у самому кінці першого тайму. Після подачі з кутового рукою зіграв Тете. І після перегляду VAR рефері вказав на одинадцятиметрову позначку.

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До "точки" підійшов колишній гравець Шахтаря Дмитро Гречишкін. Удар у півзахисника вийшов таким сильним, що м'яч прошив наскрізь сітку воріт.

Олександрія перемогла Шахтар – 2:0. Нагадаємо, що чемпіоном України достроково стало київське Динамо.

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