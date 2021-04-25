Шахтар зберіг інтригу в УПЛ після поразки в Олександрії

У 23-му турі Прем'єр-ліги Олександрія обіграла Шахтар, завдяки точним ударам Дмитра Гречишкіна і Дмитра Шастала

Шахтар утримує інтригу чемпіонату України з футболу. Тепер йде боротьба за срібні медалі і другу путівку в Лігу чемпіонів. В 23-му турі УПЛ "гірники" поступилися Олександрії і подарували надію Зорі. Між командами зараз чотири очки різниці в турнірній таблиці, але у луганчан матч в запасі.

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Півзахисник Олександрії Дмитро Гречишкін десять років був на контракті в Шахтарі, а сьогодні засмутив свою колишню команду. У кінцівці першого тайму він чітко реалізував пенальті.

А після перерви Дмитро Шастал подвоїв перевагу господарів. Він першим встиг на добивання, після сейву Трубіна.

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Олександрія виграє у гранда – 2:0 і це повинно підняти команді настрій після поразки у півфіналі Кубка України.

Нагадаємо, що Динамо сьогодні розгромило Інгулець і достроково стало чемпіоном України.

Турнірна таблиця

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