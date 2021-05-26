Срна назвав цілі Роберто Де Дзербі в Шахтарі

Хорватська директор українського гранда з футболу впевнений, що італійський фахівець допоможе донецькій команді повернутися на вершину в Україні

Вчора срібний призер вітчизняної Прем'єр-ліги офіційно оголосив про призначення нового рульового. Як ми писали, Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря. Із 41-річним фахівцем в таборі "оранжево-чорних" пов'язують великі надії.

Про це в коментарі телеканалам Футбол розповів Даріо Срна – директор Шахтаря:

"Якщо дивитися на гру Сассуоло, то вона повністю збігається з нашою. Роберто Де Дзербі любить молодих футболістів. Я впевнений, з якісним футболом у нас буде результат. І те, що він показував в Сассуоло, граючи на рівних з будь-якою командою в Італії, – це те що нам потрібно. Він – дуже відкритий, добрий, але на поле ви побачите іншого Роберто – людини, який буде тримати під тиском всю команду. Де Дзербі любить працювати з ранку до вечора, і я впевнений, що всі наші футболісти з ним знайдуть друге дихання і зуміють добитися наших цілей – потрапити в Лігу чемпіонів, виграти чемпіонат України і демонструвати атакуючий і красивий футбол".

Тим часом, названа дата матчу Динамо – Шахтар за Суперкубок.

Контракт із уродженцем Брешії підписаний терміном на два роки.

Дивіться, як Сассуоло грав із Ювентусом: