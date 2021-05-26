Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Срна назвав цілі Роберто Де Дзербі в Шахтарі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
26 травня, 10:46
Копіювати лінк
Хорватська директор українського гранда з футболу впевнений, що італійський фахівець допоможе донецькій команді повернутися на вершину в Україні

Вчора срібний призер вітчизняної Прем'єр-ліги офіційно оголосив про призначення нового рульового. Як ми писали, Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря. Із 41-річним фахівцем в таборі "оранжево-чорних" пов'язують великі надії.

Про це в коментарі телеканалам Футбол розповів Даріо Срна – директор Шахтаря:

"Якщо дивитися на гру Сассуоло, то вона повністю збігається з нашою. Роберто Де Дзербі любить молодих футболістів. Я впевнений, з якісним футболом у нас буде результат. І те, що він показував в Сассуоло, граючи на рівних з будь-якою командою в Італії, – це те що нам потрібно.

Він – дуже відкритий, добрий, але на поле ви побачите іншого Роберто – людини, який буде тримати під тиском всю команду. Де Дзербі любить працювати з ранку до вечора, і я впевнений, що всі наші футболісти з ним знайдуть друге дихання і зуміють добитися наших цілей – потрапити в Лігу чемпіонів, виграти чемпіонат України і демонструвати атакуючий і красивий футбол".

Тим часом, названа дата матчу Динамо – Шахтар за Суперкубок.

Контракт із уродженцем Брешії підписаний терміном на два роки.

Дивіться, як Сассуоло грав із Ювентусом:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти