Срна назвал цели Роберто Де Дзерби в Шахтере

Хорватский директор по футболу украинского гранда уверен, что итальянский специалист поможет донецкой команде вернуться на вершину в Украине

Дарио Срна - директор Шахтера

Вчера серебряный призер отечественной Премьер-лиги официально объявил о назначении нового рулевого. Как мы писали, Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера. С 41-летним специалистом в лагере "оранжево-черных" связывают большие надежды.

Об этом в комментарии телеканалам Футбол рассказал Дарио Срна – директор Шахтера:

"Если смотреть на игру Сассуоло, то она полностью совпадает с нашей. Роберто Де Дзерби любит молодых футболистов. Я уверен, с качественным футболом у нас будет результат. И то, что он показывал в Сассуоло, играя на равных с любой командой в Италии, – это то, что нам нужно. Он – очень открытый, добрый, но на поле вы увидите другого Роберто – человека, который будет держать под давлением всю команду. Де Дзерби любит работать с утра до вечера, и я уверен, что все футболисты с ним обретут второе дыхание и сумеют добиться наших целей: попасть в Лигу чемпионов, выиграть чемпионат Украины и демонстрировать атакующий и красивый футбол".

Тем временем, названа дата матча Динамо – Шахтер за Суперкубок.

Контракт с уроженцем Брешии подписан сроком на два года.

Смотрите, как Сассуоло играл с Ювентусом: