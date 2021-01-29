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Снігопад затримав виліт "Динамо": клуб вирушив на збори до Туреччини

29 січня, 11:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кияни зіграють п'ять товариських матчів

Трохи перепочивши в Києві, футболісти "Динамо" сьогодні вирушили на другий збір. Команда продовжить підготовку до сезону в Туреччині. До речі, легіонер "Динамо" отримав у Києві курйозну травму.

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Як повідомляє сайт "Динамо", снігопад в столиці вніс свої корективи і рейс трохи затримався через погодні умови.

До Антальї Мірча Луческу взяв наступних футболістів:

  • воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун
  • захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик
  • півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Ледньов, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, де Пена, Дуелунд, В. Волошин, Н. Волошин
  • нападники: Бесєдін, Супряга, Родрігес, Русін, Ванат

Другий збір "Динамо" триватиме до 8 лютого. У киян заплановано п'ять контрольних матчів.

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"Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою
  • 30.01. 16:00 – "Лудогорець" (Разград, Болгарія)
  • 01.02. 16:00 – "Динамо" (Тбілісі, Грузія)
  • 04.02. 16:00 – ЦСКА (Софія, Болгарія)
  • 07.02. 16:00 – "Шкендія" (Тетово, Північна Македонія)
  • 08.02. 10:00 – БАТЕ (Борисов, Білорусь)
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Нагадаємо, що недавно "Динамо" відмовилося продати свого лідера до Америки, і де Пена махнув на екскурсію в пустелю, а також покатався на водних мотоциклах.

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