Снігопад затримав виліт "Динамо": клуб вирушив на збори до Туреччини

Трохи перепочивши в Києві, футболісти "Динамо" сьогодні вирушили на другий збір. Команда продовжить підготовку до сезону в Туреччині. До речі, легіонер "Динамо" отримав у Києві курйозну травму.

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Як повідомляє сайт "Динамо", снігопад в столиці вніс свої корективи і рейс трохи затримався через погодні умови.

До Антальї Мірча Луческу взяв наступних футболістів:

воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун

Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик

Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Ледньов, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, де Пена, Дуелунд, В. Волошин, Н. Волошин

Сидорчук, Циганков, Гармаш, Ледньов, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, де Пена, Дуелунд, В. Волошин, Н. Волошин нападники: Бесєдін, Супряга, Родрігес, Русін, Ванат

Другий збір "Динамо" триватиме до 8 лютого. У киян заплановано п'ять контрольних матчів.

В тренді "Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою

30.01. 16:00 – "Лудогорець" (Разград, Болгарія)

01.02. 16:00 – "Динамо" (Тбілісі, Грузія)

04.02. 16:00 – ЦСКА (Софія, Болгарія)

07.02. 16:00 – "Шкендія" (Тетово, Північна Македонія)

08.02. 10:00 – БАТЕ (Борисов, Білорусь)

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Нагадаємо, що недавно "Динамо" відмовилося продати свого лідера до Америки, і де Пена махнув на екскурсію в пустелю, а також покатався на водних мотоциклах.

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