Снігопад затримав виліт "Динамо": клуб вирушив на збори до Туреччини

Трохи перепочивши в Києві, футболісти "Динамо" сьогодні вирушили на другий збір. Команда продовжить підготовку до сезону в Туреччині. До речі, легіонер "Динамо" отримав у Києві курйозну травму.
Як повідомляє сайт "Динамо", снігопад в столиці вніс свої корективи і рейс трохи затримався через погодні умови.
До Антальї Мірча Луческу взяв наступних футболістів:
- воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун
- захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик
- півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Ледньов, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, де Пена, Дуелунд, В. Волошин, Н. Волошин
- нападники: Бесєдін, Супряга, Родрігес, Русін, Ванат
Другий збір "Динамо" триватиме до 8 лютого. У киян заплановано п'ять контрольних матчів.
- 30.01. 16:00 – "Лудогорець" (Разград, Болгарія)
- 01.02. 16:00 – "Динамо" (Тбілісі, Грузія)
- 04.02. 16:00 – ЦСКА (Софія, Болгарія)
- 07.02. 16:00 – "Шкендія" (Тетово, Північна Македонія)
- 08.02. 10:00 – БАТЕ (Борисов, Білорусь)
Нагадаємо, що недавно "Динамо" відмовилося продати свого лідера до Америки, і де Пена махнув на екскурсію в пустелю, а також покатався на водних мотоциклах.
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