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Легіонер "Динамо" отримав у Києві курйозну травму

27 січня, 19:32

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Мохаммед Кадірі з Гани посковзнувся на снігу, але вже відновився

Найближчої п'ятниці київське "Динамо" відправиться на другий тренувальний збір цієї зими. Після занять в Еміратах лідери чемпіонату України кілька днів побули вдома і тепер полетять до Туреччини. Приєднається до команди і 24-річний півзахисник Адбул Мохаммед Кадірі, який пропустив перший збір. Як виявилося, з незвичайної причини. Нагадаємо, російський клуб повернув київському "Динамо" забракованого легіонера.

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Представник африканської держави Гана в Україні послизнувся на снігу і підвернув ногу, пише сайт Meta-ratings.

Через це він і не літав з командою в Дубай. Тоді як були припущення, що "Динамо" знову віддасть його в оренду. Однак Кадірі вже відновився і готовий до занять в загальній групі. Правда, у списку футболістів першої команди на офіційному сайті "біло-блакитних" його досі немає.

На зборах в Туреччині кияни зіграють п'ять контрольних матчів. Перший з них – вже 30 січня з болгарським "Лудогорцем", який не програв "Шахтарю".

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Читайте також: "Динамо" зіграє з "Барселоною" в Юнацькій Лізі УЄФА.

Згадаймо, як "Динамо" грало з "Ювентусом" у Лізі чемпіонів:

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Гана сніг футбол травма збори Динамо Київ Мохамед Кадірі
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