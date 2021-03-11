Скандал з українською мовою у Львові: УАФ покарала суддю матчу і виправдалася

Сьогодні Українська асоціація футболу підвела своєрідний підсумок скандалу, коли за українську мову суддя показав жовту картку. Нагадаємо, під час матчу 20 лютого з "Колосом" тренер ФК "Львів" Віталій Шумський попросив арбітрів спілкуватися з ним державною мовою, але у відповідь побачив перед собою "гірчичник".

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Глава УАФ Андрій Павелко зустрівся з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кремінем і розповів, що насправді тренера покарали за систематичні претензії до суддів. При цьому Павелко визнав, що з ним дійсно спілкувалися не українською, а російською мовою. За це служителів Феміди попередили і нагадали про необхідність дотримуватися закону.

Також Асоціація футболу повідомила всіх своїх колективних членів, що на офіційних заходах потрібно спілкуватися державною мовою. УАФ зазначає, що веде справи українською – так само, як нею робляться, скажімо, й усі оголошення на стадіонах.

Тим часом, в українському футболі поширюється скандальна ініціатива про недовіру суддям.

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Дивіться огляд матчу "Львів" – "Колос":

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